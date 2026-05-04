Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands'ı Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands'ı Ağırladı

04.05.2026 14:31  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı makamında ağırladı. Kaya, “Bugün 600 bine yakın Türk vatandaşı Hollanda'da yaşıyor. Ev sahipliğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı makamında ağırladı. Kaya, "Bugün 600 bine yakın Türk vatandaşı Hollanda'da yaşıyor. Ev sahipliğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Kaya, Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Art B-Zon Yavuz Ailesi Kültür ve Sanatevi iş birliğinde düzenlenen "Hollanda-Türkiye: Ortak Miras" resim sergisi için Trabzon'a gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands'ı makamında ağırladı.

Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alper Öztürk, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender'in de eşlik ettiği görüşmede Kaya, Büyükelçi Wijnands ile Ortahisar Belediyesi'nin yatırımları, turizm potansiyeli ve Türkiye-Hollanda ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Trabzon'un büyük bir turizm potansiyeli bulunduğunu belirten Kaya, "Kentimiz sahip olduğu eşsiz coğrafyasıyla bir turizm cenneti. Fakat kıyı şeridimizin tahrip edilmesi sebebiyle denizimizden yeterince faydalanamıyoruz. Bu nedenle kenti denizle buluşturmayı çok önemsiyoruz. Trabzon, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine bıraktığı bir tarih kenti, kültür ve turizm kenti ve bir spor kenti. Gururumuz, dünya markası bir Trabzonspor'umuz var. Siz de bugün tercih ettiğiniz kıyafetlerin bordo-mavi renkleri dolayısıyla bize bir jest yapmış oldunuz, bunun için de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin Osmanlı döneminden bu yana artarak devam ettiğini belirten Kaya, "Özellikle modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1950'li yıllarda çok daha sağlam ilişkiler kuruldu, bugün 600 bine yakın Türk vatandaşı Hollanda'da yaşayıp, çalışıyor. Bu anlamda da ev sahipliğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Wijnands ise Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin çok kuvvetli olduğunu vurguladı. Trabzon'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Wijnands, kentin sahip olduğu coğrafi güzelliklerin ve tarihi değerlerin büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını dile getirdi.

Görüşmenin ardından Kaya, Wijnands'a gümüş telkari fincan takımı, Ortahisar Belediyesi'nin ürettiği çay, fındık, çikolata ve "Vira Trabzon Ortahisar: Kadim Bir Liman Kenti" kitabını hediye etti.

Wijnands, misafirperverliği için Kaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands'ı Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi
Hindistan’da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu Hindistan'da kontrolden çıkan fil, sürücüsünü ezip başında nöbet tuttu
Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada Düğün fotoğrafçısının korkunç sonu kamerada
Malatya’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı
Galatasaray’dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

16:02
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Yine okul yanı yine silah sesleri Peş peşe tetiğe bastı
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 16:24:44. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands'ı Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.