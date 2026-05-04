Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands'ı Ağırladı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı makamında ağırladı. Kaya, "Bugün 600 bine yakın Türk vatandaşı Hollanda'da yaşıyor. Ev sahipliğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Kaya, Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, Art B-Zon Yavuz Ailesi Kültür ve Sanatevi iş birliğinde düzenlenen "Hollanda-Türkiye: Ortak Miras" resim sergisi için Trabzon'a gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Wijnands'ı makamında ağırladı.

Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alper Öztürk, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender'in de eşlik ettiği görüşmede Kaya, Büyükelçi Wijnands ile Ortahisar Belediyesi'nin yatırımları, turizm potansiyeli ve Türkiye-Hollanda ilişkilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Trabzon'un büyük bir turizm potansiyeli bulunduğunu belirten Kaya, "Kentimiz sahip olduğu eşsiz coğrafyasıyla bir turizm cenneti. Fakat kıyı şeridimizin tahrip edilmesi sebebiyle denizimizden yeterince faydalanamıyoruz. Bu nedenle kenti denizle buluşturmayı çok önemsiyoruz. Trabzon, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine bıraktığı bir tarih kenti, kültür ve turizm kenti ve bir spor kenti. Gururumuz, dünya markası bir Trabzonspor'umuz var. Siz de bugün tercih ettiğiniz kıyafetlerin bordo-mavi renkleri dolayısıyla bize bir jest yapmış oldunuz, bunun için de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin Osmanlı döneminden bu yana artarak devam ettiğini belirten Kaya, "Özellikle modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1950'li yıllarda çok daha sağlam ilişkiler kuruldu, bugün 600 bine yakın Türk vatandaşı Hollanda'da yaşayıp, çalışıyor. Bu anlamda da ev sahipliğinizden ötürü sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Wijnands ise Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin çok kuvvetli olduğunu vurguladı. Trabzon'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Wijnands, kentin sahip olduğu coğrafi güzelliklerin ve tarihi değerlerin büyük bir turizm potansiyeli barındırdığını dile getirdi.

Görüşmenin ardından Kaya, Wijnands'a gümüş telkari fincan takımı, Ortahisar Belediyesi'nin ürettiği çay, fındık, çikolata ve "Vira Trabzon Ortahisar: Kadim Bir Liman Kenti" kitabını hediye etti.

Wijnands, misafirperverliği için Kaya'ya teşekkür etti.