Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılını personelle kutladı - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yılını personelle kutladı

Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Zabıta Teşkilatı\'nın 200\'üncü yılını personelle kutladı
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılı ve Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi. Kaya, 2,5 yıllık görev süresince zabıta hakkında hiçbir şikayet almadığını belirterek, personeline teşekkür etti.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Zabıta Haftası'nın 200'üncü kuruluş yılını personelle birlikte kutladı. Görevde olduğu süre boyunca hiçbir şikayet almamanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Kaya, zabıta personeline teşekkür etti.

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü kuruluş yılı ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla bir dizi ziyaret ve etkinlik düzenledi. Zabıta Müdürü Hasan Günaydın ve zabıta personeli, ilk olarak belediye başkan yardımcılarını ziyaret ederek çiçek takdim etti. Başkan yardımcıları, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş yılını kutlayarak, teşkilata çalışmalarında başarılar diledi.

BAŞKAN KAYA, ZABITA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Müdür Günaydın ve zabıta personeli, daha sonra Başkan Kaya'yı makamında ziyaret etti. Zabıta personelinin görevlerini büyük bir özveriyle, eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Kaya, kendilerini tebrik etti ve haftalarını kutladı.

Ziyarette Kaya'ya çiçek takdim eden Günaydın, hafta kapsamında düzenlenen etkinliklere ilişkin bilgi verdi, çalışmalarında kendilerine verilen destekler için de teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Zabıta Müdürlüğü'nün düzenlediği kokteyle katılan Kaya, Günaydın ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti. Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Murat Özçilingir, Özer İskender, Ernul Arslan ve Şenay Karakaş'ın yanı sıra emekli zabıta personelin de katıldığı kokteylde Kaya, teşkilatın kuruluş yılını kutladı.

"Görevinizi en güzel şekilde yaparak, Belediyemizi en güzel şekilde temsil ederek hepimizin yüz akı oldunuz" diyen Kaya, şöyle konuştu:

"2,5 YILDA HİÇBİR ŞİKAYET ALMAMANIN GURUR VE MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

"İnsanlarımızın sağlığı, huzuru, mutluluğu ve kentimizin düzeni sizler sayesinde korunuyor. Görev yaparken sizlerden yasaları, kanunları, mevzuatı uygulamanızı istiyoruz ancak bunun yanında güler yüzlü, alçakgönüllü, vicdanlı ve adaletli bir anlayışla da hizmet etmenizi bekliyoruz. Çok şükür bugüne kadar Ortahisar Belediyemiz bünyesindeki zabıta arkadaşlarım, tam da bu bahsettiğim anlayışla görevlerini yaptılar. 2,5 yıllık bir belediye başkanı olarak hiçbir şikayet almamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar şehrimize, kurumumuza hizmet etmiş, aramızdan ayrılan bütün mesai arkadaşlarımızı, büyüklerimizi de rahmetle, saygıyla ve duayla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerin nezdinde Zabıta Teşkilatımızın 200'üncü kuruluş yılını kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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