Ortahisar Belediyesi, Atık Yağ Toplama Kumbaralarını Hizmete Sundu

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, atık yağların çevre kirliliğine yol açmasını önlemek ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına atık yağ toplama kumbaraları yerleştirdi. Vatandaşlar, sızdırmaz pet şişelerde biriktirdikleri atık yağları, Atık Getirme Merkezleri'nin yanı sıra bu kumbaralara da bırakabiliyor.

Ortahisar Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimini teşvik etmek, çevresel farkındalığı güçlendirmek ve geri dönüştürülebilir atıkları yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, atık yağların doğaya karışmasını engellemek için işletmelerdeki atık yağlar düzenli olarak teslim alınırken, evlerde oluşan bitkisel atık yağların da geri dönüşüme kazandırılması için yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Kumbara sayısı arttırılacak

Evlerde toplanan atık yağları muhtarlıklar, atık getirme evleri ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi aracılığıyla teslim alan Ortahisar Belediyesi, vatandaşların erişimini kolaylaştırmak için atık yağ toplama kumbaralarını hizmete sundu. İlk etapta İnönü Mahallesi, Gülbaharhatun Mahallesi ve Kunduracılar Caddesi'ne yerleştirilen kumbaraların sayısının ilerleyen süreçte artırılması planlanıyor. Atık yağ kumbaraları ile vatandaşların atık yağ tesliminin kolaylaşması ve geri dönüşüme katkının artırılması hedefleniyor.

"Vatandaşlarımızdan doğayı korumaya katkıda bulunmalarını rica ediyoruz"

Belediye Başkan Yardımcısı Özer İskender, vatandaşlara atık yağları biriktirerek atık getirme merkezlerine ve atık yağ toplama kumbaralarına bırakmaları çağrısında bulundu. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında son iki yılda 130 tondan fazla atık yağın geri dönüşüm yoluyla yeniden ekonomiye kazandırıldığının altını çizen İskender, bu sürece katkı sağlayan işletmelere ve vatandaşlara, gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etti.

İklim krizlerinin etkilerini her geçen gün daha çok hissettirdiğine dikkat çeken İskender, şöyle devam etti:

"Dünyamız, insan eliyle hızla değişiyor, kirleniyor ve giderek daha yaşanmaz hale geliyor. Böyle devam edersek bizleri sıkıntılı bir gelecek bekliyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu, doğamızı korumak, ona sahip çıkmak. Bu hepimizin sorumluluğudur. Ortahisar Belediyesi olarak bizler de doğamızın korunması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi için, geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Geri dönüşüm yoluyla, atıkların çevreye verdiği zararları minimuma indirmeyi ve yeniden ekonomiye kazandırılmalarını sağlamayı amaçlayan çalışmalarımız kapsamında, atık yağ toplama kumbaralarımızı hizmete sunduk. Lavaboya dökülen 1 litre atık yağın 1 milyon metreküp suyu kirlettiği gerçeğinden hareketle; vatandaşlarımızdan atık yağlarını biriktirerek bu kumbaralara ya da toplama merkezlerine teslim etmelerini ve bu şekilde hem ekonomiye hem de doğayı korumaya katkıda bulunmalarını rica ediyoruz."