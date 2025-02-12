Ortahisar Belediyesi Evde Sağlık Hizmetlerini Başlattı

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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, evde bakım hizmetlerine, evde sağlık hizmetini de ekleyerek hizmet ağını genişletti.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, hareket kısıtlılığı nedeniyle sağlık kuruluşlarına giderek tedavisini yaptıramayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların tedavilerine yardımcı oluyor.

Bir doktor, bir hemşire ve bir sağlık memurundan oluşan evde sağlık hizmeti ekibi, hastaların evlerine giderek muayenelerini ve tedavilerini yapıyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların tedavilerinde ve muayenelerinde kullanılan bütün sağlık ekipmanları ücretsiz olarak karşılanırken, sağlık kontrolleri ve tedavileri de gerçekleştiriliyor. Ev konforunda muayeneleri yapılan hastaların yatak yaraları tedavi ediliyor, diyabetik yara bakımları ve ameliyat sonrası pansumanları yapılıyor.

İnsanların temel ihtiyaçları olan sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya, eğitime, sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çektiği bir dönemde belediyelerin sosyal sorumluluk projelerinin büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şunları söyledi:

"Zor bir dönemden geçiyoruz, dar gelirli ailelerimiz maalesef yaşamsal ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çekiyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak halkımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı başlattık ve evde bakım hizmetlerimizin kapsamını genişlettik. Evde bakım hizmetlerimiz kapsamında berber ve kuaför hizmeti vermeye başladık. Bu hizmetlere ek olarak vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate alarak evde sağlık hizmetlerimizi başlattık. Uzman ekiplerimiz, hastalarımıza geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Evde sağlık hizmetimizle bu alandaki önemli bir eksikliği de gidermiş olduk. Hizmetlerimiz çok takdir görüyor, halkımızın hayır dualarını alıyoruz. Bizim en büyük mutluluk budur."

Ortahisar Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği hizmetten tedaviye ihtiyacı olan ancak hastaneye gitmekte güçlük çeken hastalar yararlanabiliyor. 444 6 589 numaralı telefonu arayarak sağlık raporu veya ilaç reçetesini beyan eden vatandaşlar, hizmetten faydalanabiliyor.