Ortahisar Belediyesi bünyesinde iki yeni müdürlük kuruluyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi bünyesinde Gelir Müdürlüğü ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantıları, Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde gerçekleştirilen ikinci oturumla devam etti. Toplantıda, gündem dışı maddeler ve Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen maddeler görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Temel Çoban, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik kapsamında Ortahisar Belediyesi'nin teşkilat yapısının mevzuat yükümlülüklerine uygun hale getirilmesi amacıyla Gelir Müdürlüğü ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü kurulması ve müdürlük kadrosunun ihdas edilmesine oy birliğiyle karar verildiğini aktardı.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantıları, yarın saat 14.00'te üçüncü oturumla devam edecek.