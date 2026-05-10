Ortahisar Belediyesi'nden Anneler Günü Ziyaretleri

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri başta olmak üzere ilçe genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Anneler Günü dolayısıyla çeşitli ziyaret ve etkinlikler gerçekleştirildi. Hastanede tedavi gören annelerden şehit annelerine, kadın üreticilerden yeni doğum yapan annelere kadar birçok kişiye ulaşan belediye ekipleri, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın mesajını iletti, çeşitli hediyelerle Anneler Günü'nü kutladı.

YENİ DOĞAN ANNELERİNE DESTEK PAKETİ HEDİYE EDİLDİ

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, program kapsamında ilk olarak Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Yeni Doğan Servisi'nde tedavi gören anneleri ziyaret etti. Yeni doğan destek paketleri ile Anneler Günü hediyelerini takdim eden belediye personeli, Başkan Kaya'nın selam ve kutlamalarını da annelere iletti.

ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

Şehit annelerini de ziyaret eden belediye ekipleri, çeşitli hediyelerle Anneler Günü'nü kutladı. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde şehit anneleri, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür etti.

KADIN ÜRETİCİLERİN DE ANNELER GÜNÜ KUTLANDI

Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde Akoluk, Kireçhane ve Akoluk Köy Ürünleri Pazarları'nı da ziyaret eden ekipler; pazarlarda emek veren kadın üreticilere çeşitli hediyeler takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sevgi ve vefa duygularının en güzel örneklerinin yaşandığı ziyaretler dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren anneler, Kaya'ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.