Ortahisar'da Burs Dayanışması Büyüyor... Muhtarlardan Kampanyaya Destek

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin ekonomik zorluk yaşayan üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına ilçeli muhtarlar da destek verdi. Dayanışma ve yardımlaşmayla bütün sıkıntıların aşılabileceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Çocuklarımızın okuması benim için her şeyden daha önemli. Bu konuda gösterdikleri duyarlılık ve sağladıkları destek için bütün muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kaya'nın ekonomik zorluk yaşayan üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Son olarak ilçede görev yapan muhtarlar, kendi aralarında topladıkları burs yardımlarını, Kaya'ya teslim etti.

Burs yardımı teslim programına Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Trabzon Muhtarlar Federasyonu ve Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Şenol Yılmaz, 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Mahmut Hayır, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Abdulbaki Özdemir, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Sekreteri Turgut Alemdar ve Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Altın katıldı.

Burs kampanyasının tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın okuması benim için her şeyden önemli"

"Ortahisar Belediyesi olarak okuma güçlüğü çeken öğrencilerimiz için bir burs kampanyası başlatmıştık. 'Bu kampanyayı, belediyemizin kasasından bir lira almaksızın, tamamen gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın fedakarlıklarıyla nasıl sürdürebiliriz' düşüncesiyle yola çıktık. Belediye Başkan Yardımcılarımız maaşlarından fedakarlık yaparak, 'Yeter ki bir öğrencimiz okusun' dediler. Ardından tüm çalışma arkadaşlarımız ve birim müdürlerimiz ciddi katkılar sundu. Sıfırdan başladığımız bu yolda, bugün 107 öğrencimize aylık 2'şer bin lira burs verir hale geldik. Ortahisar Muhtarlar Derneğimiz de bu çağrımıza kulak verdi ve aralarında bir dayanışma oluşturarak kampanyamıza katkı sağladı. Dayanışma ve yardımlaşmayla aşılmayacak sıkıntı yok. Çocuklarımızın okuması benim için her şeyden önemli. Bunun için de sağladığınız destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Desteğimiz bir defalık olmayacak"

Trabzon Muhtarlar Federasyonu ve Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk, eğitime verilen desteğin artarak süreceğini dile getirerek, "Bu şehir bizim şehrimiz, çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu nedenle elimizden geldiğince katkı sunacağız. Desteğimiz bir defalık olmayacak, devam edecek" diye konuştu.

Aktürk ve beraberindeki muhtarlar, kampanyayı başlatması ve gösterdiği duyarlılık dolayısıyla Kaya'ya teşekkür etti.

107 öğrenciye aylık 2 bin lira burs veriliyor

Hayırseverlerin ve gönüllülerin desteğiyle yürütülen kampanya kapsamında 46 farklı üniversitede öğrenim gören 107 öğrenciye her ay 2 bin lira burs desteği sağlanıyor.