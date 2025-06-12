Ortahisar Belediyesi'nden İmar Kanunu 18. Madde Bilgilendirme Toplantısı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında vatandaşların mağduriyetleri önlemek amacıyla düzenlediği bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, "18 uygulaması" olarak bilinen İmar Kanunu'nun 18. maddesiyle ilgili uygulamalarda yaşanan sorunların en adil şekilde çözülmesi için gösterdiği hassasiyet dolayısıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü iş birliğinde mahalle muhtarlarının katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Aydınlıkevler, Bahçecik, Beştaş, Boztepe, Karşıyaka, Pelitli, Yalıncak ve Yeşilköy mahalle muhtarları katıldı. İmar ve Şehircilik Müdürü Şenay Karakaş ve Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Altın'ın da hazır bulunduğu toplantıda, imar uygulamalarında izlenen yöntemler ve mahalle bazlı uygulama detayları ele alındı.

Toplantıda, 18. madde uygulamalarının teknik boyutları, vatandaşın hakları ve sürecin nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi.

Kaya yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"18. madde uygulamalarında adaletli, şeffaf ve katılımcı bir yöntem izliyoruz"

"İmar uygulamaları, şehirlerin sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri görmek ve çözüm üretmek bizim temel görevimizdir. Bu yüzden 18. madde uygulamalarında adaletli, şeffaf ve katılımcı bir yöntem izliyoruz. Belediye olarak bu süreçleri halkımızla ve mahalle muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Her mahallemizin kendine özgü ihtiyaçları ve sorunları var. Bu yüzden muhtarlarımızla bir araya geliyor, süreci birlikte değerlendiriyoruz. Vatandaşın toprağına, mülkiyetine dokunurken hassasiyetle hareket etmek zorundayız. Hiç kimsenin hakkının zayi olmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu uygulamalar sırasında ortaya çıkan itirazları da dikkatle dinliyor, çözüme kavuşturmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Amacımız, Ortahisar'ımızı modern şehircilik anlayışıyla geleceğe taşırken, halkımızın hak ve menfaatlerini de en güçlü şekilde korumaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Ortahisar Belediyesi, imar uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantılarını ilerleyen süreçte farklı mahallelerde sürdürecek.