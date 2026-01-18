2025, Ortahisar'da Üretim Yılı Oldu - Son Dakika
2025, Ortahisar'da Üretim Yılı Oldu

18.01.2026 11:56
Ortahisar Belediyesi, 2025 yılında tarımsal faaliyetlerde önemli bir artış sağladı. En Mutlu Köy Yerleşkesi'ndeki seralarda yapılan üretim ve kırsal alanlarda gerçekleştirilen satışlarla üreticiler destekleniyor.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 2025 yılında tarımsal faaliyetlerde önemli bir ivme yakaladı. En Mutlu Köy Yerleşkesi'ndeki seralarda yapılan üretimlerde ciddi artış sağlanırken, ürünler Halk Ekmek büfelerinden vatandaşlara ulaştırıldı. Kırsal mahallelerde üretilen ürünler Kireçhane, Akoluk ve Aygören Köy Ürünleri Pazarları'nda satışa sunulurken, üreticiler de emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Ortahisar Belediyesi, En Mutlu Köy Yerleşkesi ile üreten belediyecilik alanında örnek oluşturuyor. En Mutlu Köy Yerleşkesi'nde yapılan yeni düzenlemelerle tarımsal faaliyetlere hız verilirken 2 topraksız tarım serası ve 2 topraklı tarım serasında mevsim sebze ve meyveleri, tam kapasiteyle üretilmeye başladı. Ayrıca En Mutlu Köy Yerleşkesi içerisindeki tavuk kümesi ve yeni kurulan mantar çadırında da 12 ay boyunca üretim yapılıyor.

Seralarda üretim katlandı

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı seralarda, 2 ziraat mühendisi yönetiminde 5 özel gereksinimli personel görev yapıyor. Seralarda, 2025 yılında 2,6 ton salatalık, 200 kg domates, 322 bağ maydanoz, 304 bağ ıspanak, 500 bağ marul, 200 bağ roka hasat edildi. Deneme üretimleri yapılan çilek, patlıcan ve kıl biberinden de umut verici sonuçlar elde edilirken, Temmuz ayında üretimi başlayan istiridye mantarının hasat miktarı ise 600 kilograma ulaştı. Ayrıca kapasitesi artırılan kümesten 2025 yılında 132 bin 737 adet gezen tavuk yumurtası elde edildi.

Günlük olarak hasat edilen sebze ve meyveler anlaşmalı marketler, yumurtalar Ortahisar Halk Ekmek büfeleri; istiridye mantarları ise anlaşmalı marketler ve 0543 414 69 61 numaralı WhatsApp hattı ile vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Tarımsal eğitim açısından da örnek bir merkez olan En Mutlu Köy'ü, 57 okuldan 2308 öğrenci ziyaret ederek yapılan çalışmaları gözlemleme şansı elde etti. Öğrencilere seralardaki üretim süreçleriyle ilgili bilgi verilerek, çevre dostu yaklaşımın bir parçası olarak 2 bin adet tohumlu kalem hediye edildi. Öte yandan En Mutlu Köy'de TÜBİTAK'ın 4008-Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Projesi kapsamında öğrenciler, tarımsal üretim alanında staj yapma imkanı buldu.

Kırsalda ise üretimi teşvik eden ve üreticileri destekleyen politikalar sonuçlarını verdi. Kırsal mahallelerde üretilen doğal ürünler, Kireçhane, Akoluk ve Aygören Köy Ürünleri Pazarları'nda uygun fiyatlarla satışa sunulurken, üreticiler de emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Üretim seferberliğinin olumlu sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Üreten bir belediye anlayışıyla, hem kentimizi kalkındırıyor hem de kırsaldaki vatandaşlarımızı üretime dahil ediyoruz. Seralarımızda üretilen ürünleri Halk Ekmek Büfelerimiz, kırsal mahallelerimizde üretilen ürünleri de Köy Pazarlarımız aracılığıyla halkımıza ulaştırıyoruz. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey, üretmektir. Bu doğrultuda Ortahisar Belediyesi olarak üretime ve üreticimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

