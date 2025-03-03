Ortahisar Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Ses Yarışması

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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, yeni yeteneklerin kes¸fedilmesi ve yerel sanatc¸ıların desteklenmesi amacıyla "Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması" du¨zenliyor. Yarıs¸mayla, Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi alanında yeni yeteneklerin kes¸fedilmesi ve yerel sanatc¸ıların tes¸vik edilmesi amac¸lanıyor.

Daha o¨nce, mu¨zikseverlerin yogˆun ilgi go¨sterdigˆi Tu¨rk Sanat Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması ve Nostalji Konserleri'ni du¨zenleyen Ortahisar Belediyesi, bu etkinliklere "Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması" ile devam ediyor. Ku¨ltu¨r ve Sosyal I·s¸ler Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından du¨zenlenen yarıs¸mayla, Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi alanında yeni yeteneklerin kes¸fedilmesi ve yerel sanatc¸ıların tes¸vik edilmesi amac¸lanıyor.

Toplamda 40 bin TL ödül verilecek

Bas¸vuruların 3 Mart-8 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacagˆı yarıs¸manın finali, 11 Nisan'da Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasında gerc¸ekles¸tirilecek. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, u¨c¸u¨ncu¨ye ise 7 bin 500 TL o¨du¨lu¨n verilecegˆi yarıs¸manın toplam o¨du¨lu¨, mansiyon o¨du¨lleriyle birlikte toplamda 40 bin TL olacak. Tu¨rk halk mu¨zigˆine yeni yetenekler kazandırmak, Tu¨rk ku¨ltu¨ru¨nu¨n temel tas¸larından olan Tu¨rk halk mu¨zigˆi eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak, TRT'ye yeni ses sanatc¸ıları kazandırmak ve yerel sanatc¸ılara destek olmak amacıyla yapılan yarıs¸maya c¸ok sayıda mu¨zikseverin katılması bekleniyor.

"Sesine gu¨venen herkesi yarıs¸mamıza katılmaya davet ediyoruz"

Tu¨rku¨lerin, halk ku¨ltu¨ru¨n o¨nemli bir parc¸ası oldugˆunu belirten Belediye Bas¸kanı Ahmet Kaya , "Hepimizin diline dolanmıs¸, unutamadıgˆımız tu¨rku¨ler vardır. Her biri ayrı bir hika^yeyi, yas¸anmıs¸lıgˆı barındıran ve ku¨ltu¨ru¨mu¨zu¨n o¨zu¨nu¨ yansıtan tu¨rku¨lerimizde, kimimiz kendi o¨yku¨mu¨zu¨, kimimiz sevgimizi, as¸kımızı, dertlerimizi, o¨zlemlerimizi, hasretlerimizi ve umutlarımızı buluruz. Ku¨ltu¨ru¨mu¨zde bo¨ylesine o¨zel bir yeri olan tu¨rku¨lerimizi yas¸atmak, halkımızla bulus¸turmak, tanıtmak ve bu alanda yeni yeteneklerin kes¸fedilmesini sagˆlamak amacıyla Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması du¨zenliyoruz. Tu¨rku¨ so¨ylemeye ilgi duyan, bu alanda yetenegˆi olan, sesine gu¨venen, tu¨rku¨lere yeni bir nefes verecek olan herkesi yarıs¸mamıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Yarıs¸maya katılmak, detaylı bilgi almak ve bas¸vuru yapmak isteyenler, s¸artnameye ulas¸mak ic¸in Ortahisar Belediyesi'ni arayabilir veya belediyenin kurumsal web sayfasından s¸artnameye ulas¸ılabilir