Ortahisar Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Ses Yarışması - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Ses Yarışması

Ortahisar Belediyesi, Türk Halk Müziği alanında yeni yetenekleri keşfetmek ve yerel sanatçıları desteklemek amacıyla bir ses yarışması düzenliyor. Yarışmada toplam 40 bin TL ödül verilecek. Başvurular 3 Mart-8 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.

03.03.2025 14:26
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, yeni yeteneklerin kes¸fedilmesi ve yerel sanatc¸ıların desteklenmesi amacıyla "Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması" du¨zenliyor. Yarıs¸mayla, Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi alanında yeni yeteneklerin kes¸fedilmesi ve yerel sanatc¸ıların tes¸vik edilmesi amac¸lanıyor.

Daha o¨nce, mu¨zikseverlerin yogˆun ilgi go¨sterdigˆi Tu¨rk Sanat Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması ve Nostalji Konserleri'ni du¨zenleyen Ortahisar Belediyesi, bu etkinliklere "Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması" ile devam ediyor. Ku¨ltu¨r ve Sosyal I·s¸ler Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından du¨zenlenen yarıs¸mayla, Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi alanında yeni yeteneklerin kes¸fedilmesi ve yerel sanatc¸ıların tes¸vik edilmesi amac¸lanıyor.

Toplamda 40 bin TL ödül verilecek

Bas¸vuruların 3 Mart-8 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacagˆı yarıs¸manın finali, 11 Nisan'da Ortahisar Belediyesi ana hizmet binasında gerc¸ekles¸tirilecek. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, u¨c¸u¨ncu¨ye ise 7 bin 500 TL o¨du¨lu¨n verilecegˆi yarıs¸manın toplam o¨du¨lu¨, mansiyon o¨du¨lleriyle birlikte toplamda 40 bin TL olacak. Tu¨rk halk mu¨zigˆine yeni yetenekler kazandırmak, Tu¨rk ku¨ltu¨ru¨nu¨n temel tas¸larından olan Tu¨rk halk mu¨zigˆi eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak, TRT'ye yeni ses sanatc¸ıları kazandırmak ve yerel sanatc¸ılara destek olmak amacıyla yapılan yarıs¸maya c¸ok sayıda mu¨zikseverin katılması bekleniyor.

"Sesine gu¨venen herkesi yarıs¸mamıza katılmaya davet ediyoruz"

Tu¨rku¨lerin, halk ku¨ltu¨ru¨n o¨nemli bir parc¸ası oldugˆunu belirten Belediye Bas¸kanı Ahmet Kaya, "Hepimizin diline dolanmıs¸, unutamadıgˆımız tu¨rku¨ler vardır. Her biri ayrı bir hika^yeyi, yas¸anmıs¸lıgˆı barındıran ve ku¨ltu¨ru¨mu¨zu¨n o¨zu¨nu¨ yansıtan tu¨rku¨lerimizde, kimimiz kendi o¨yku¨mu¨zu¨, kimimiz sevgimizi, as¸kımızı, dertlerimizi, o¨zlemlerimizi, hasretlerimizi ve umutlarımızı buluruz. Ku¨ltu¨ru¨mu¨zde bo¨ylesine o¨zel bir yeri olan tu¨rku¨lerimizi yas¸atmak, halkımızla bulus¸turmak, tanıtmak ve bu alanda yeni yeteneklerin kes¸fedilmesini sagˆlamak amacıyla Tu¨rk Halk Mu¨zigˆi Ses Yarıs¸ması du¨zenliyoruz. Tu¨rku¨ so¨ylemeye ilgi duyan, bu alanda yetenegˆi olan, sesine gu¨venen, tu¨rku¨lere yeni bir nefes verecek olan herkesi yarıs¸mamıza katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Yarıs¸maya katılmak, detaylı bilgi almak ve bas¸vuru yapmak isteyenler, s¸artnameye ulas¸mak ic¸in Ortahisar Belediyesi'ni arayabilir veya belediyenin kurumsal web sayfasından s¸artnameye ulas¸ılabilir

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Türk Halk Müziği Ses Yarışması - Son Dakika

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