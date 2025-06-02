Ortahisar Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı

02.06.2025 13:45  Güncelleme: 15:29
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Ortahisar Belediyesi, çocukların yaz tatillerini sportif faaliyetlerle geçirmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 10 ayrı branşta Yaz Spor Okulu'na kayıtları başlattı. Kayıtlar 27 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek ve birçok branşta eğitim ücretsiz olarak yapılacak.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi tarafından çocukların yaz tatillerini sportif faaliyetlerle geçirmesi ve sosyalleşme imkanı bularak arkadaşlık ilişkilerini geliştirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulu'na kayıtlar başladı.

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından futbol, tekvando, tenis, yüzme, muaythai, hentbol, boks, kick boks, cimnastik ve karate olmak üzere 10 ayrı branşta gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu'na kayıtlar; sağlık raporu, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisiyle 27 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek.

Yüzme ve tenis dışındaki kurs kayıtları Spor İşleri Müdürlüğü'nde, yüzme ve tenis kursu kayıtları ise Ortahisar Belediyesi Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Yeterli kayıt seviyesine ulaşan kurslar, 30 Haziran ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında eğitim faaliyetlerini yürütecek.

Yüzme branşında 5-12, diğer branşlarda ise 6-12 yaş gruplarında yer alan bütün çocuklar kurslara kayıt yaptırabilecek. Tenis ve yüzme dışındaki tüm kurslar, ücretsiz olarak düzenlenecek.

Sporun, çocukların fiziki gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Birçok spor dalında çok başarılı sporcular yetiştiren şehrimizde, genç yetenekleri spora kazandırmak için her yıl 'Yaz Spor Okulu' düzenliyoruz. Spor, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimi ve sosyalleşmesi açısından da çok önemli. Eğitimlerin deneyimli antrenörler tarafından verileceği Yaz Spor Okulu'muzda çocuklarımız, bir yandan serbest zamanlarını değerlendirebilecek bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilme imkanına kavuşacaklar. Bütün çocuklarımızın yaz spor okulumuza katılımını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Ortahisar, Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Yaz Spor Okulu Kayıtları Başladı - Son Dakika

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