Ortahisar Belediyesi'nden Kırsal Mahallelerdeki Sokak Hayvanlarına Mama Desteği

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kırsal mahallelere yem bıraktı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Sokak hayvanlarının hayatı bizim için önemli bir sorumluluk. Can dostlarımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için yoğun bir çalışma yürütürken, olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarını da unutmuyor. Hayvan dernekleri ve duyarlı vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan ekipler, kırsal mahallerde belirlenen noktalara mama bırakarak sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesine destek sağlıyor. Patili dostların beslenme ihtiyacını karşılayan yem bırakma çalışmalarının, kış boyunca devam edeceği bildirildi.

"Vatandaşlarımızı patili dostlarımız için duyarlı davranmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, zorlu kış şartlarında sahipsiz hayvanların hayata tutunabilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi. Ortahisar'da hiçbir canlının yalnız olmadığının altını çizen Başkan Kaya, "Patili dostlarımızın hayatı bizim için önemli bir sorumluluktur. Bizler soğuktan nasıl etkileniyorsak onlar da bu zor günlerde yaşam mücadelesi veriyor. Can dostlarımızın zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmesi için kırsal mahallelerimizde yemleme çalışmaları yapıyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak her koşulda can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerimi de hava koşullarının etkisiyle doğada besin bulmanın zorlaştığı bu günlerde, patili dostlarımız için duyarlı davranmaya, beslenmelerine yardımcı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.