Ortahisar Belediyesi'nden Kırsal Mahallelerdeki Sokak Hayvanlarına Mama Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ortahisar Belediyesi'nden Kırsal Mahallelerdeki Sokak Hayvanlarına Mama Desteği

24.01.2026 12:04  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak kırsal mahallelere mama bıraktı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, hayvanlara destek olmak için çalışmaların kış boyunca devam edeceğini ifade etti.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kırsal mahallelere yem bıraktı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Sokak hayvanlarının hayatı bizim için önemli bir sorumluluk. Can dostlarımızın her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için yoğun bir çalışma yürütürken, olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarını da unutmuyor. Hayvan dernekleri ve duyarlı vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan ekipler, kırsal mahallerde belirlenen noktalara mama bırakarak sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesine destek sağlıyor. Patili dostların beslenme ihtiyacını karşılayan yem bırakma çalışmalarının, kış boyunca devam edeceği bildirildi.

"Vatandaşlarımızı patili dostlarımız için duyarlı davranmaya davet ediyorum"

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, zorlu kış şartlarında sahipsiz hayvanların hayata tutunabilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi. Ortahisar'da hiçbir canlının yalnız olmadığının altını çizen Başkan Kaya, "Patili dostlarımızın hayatı bizim için önemli bir sorumluluktur. Bizler soğuktan nasıl etkileniyorsak onlar da bu zor günlerde yaşam mücadelesi veriyor. Can dostlarımızın zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmesi için kırsal mahallelerimizde yemleme çalışmaları yapıyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak her koşulda can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerimi de hava koşullarının etkisiyle doğada besin bulmanın zorlaştığı bu günlerde, patili dostlarımız için duyarlı davranmaya, beslenmelerine yardımcı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Hava Durumu, Ahmet Kaya, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden Kırsal Mahallelerdeki Sokak Hayvanlarına Mama Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı Bitlis'te ekimden bu yana toplamda 4 metreyi aşacak kadar kar yağdı
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu 2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
Süper Lig devinde kriz Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 15:05:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nden Kırsal Mahallelerdeki Sokak Hayvanlarına Mama Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.