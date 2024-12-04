Kimsesiz Mezarlık Yeniden Düzenleniyor - Son Dakika
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Kimsesiz Mezarlık Yeniden Düzenleniyor

Ortahisar Belediyesi, kimsesiz Trabzonlular mezarlığının yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Yapacağımız çalışmalarla ‘kimsesiz Trabzonlular mezarlığı’ adı verilen bu mezarlığı, Trabzonlu aziz şehitlerimizin anısını yaşatacak bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Bu kapsamda, muhacirlerin hatıralarını yaşatmak ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Ortahisar Belediyesi ile Altınordu Belediyesi, “Altınordu, Ortahisar ile Buluşuyor" sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirecek.

04.12.2024 15:25
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, kimsesiz Trabzonlular mezarlığının yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Yapacağımız çalışmalarla 'kimsesiz Trabzonlular mezarlığı' adı verilen bu mezarlığı, Trabzonlu aziz şehitlerimizin anısını yaşatacak bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. Bu kapsamda, muhacirlerin hatıralarını yaşatmak ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Ortahisar Belediyesi ile Altınordu Belediyesi, "Altınordu, Ortahisar ile Buluşuyor" sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirecek.

Perşembe ilçesine bağlı Bekirli Mahallesi'nde bulunan kimsesiz Trabzonlu muhacirler mezarlığı, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın milletvekilliği döneminde Ordu iline yaptığı bir ziyaret sonrası gündeme gelmişti. 21 Mayıs 2022'de muhacirler mezarlığını ziyaret eden Başkan Kaya, yaklaşık 3 bin 500 muhacirin defnedildiği mezarlığın bakımsız ve kaybolmaya yüz tutmuş halini gündeme getirmiş ve buranın düzenlenerek şehitlerin hatırasına uygun hale getirilmesi için çağrıda bulunmuştu.

"Trabzonlu aziz şehitlerimizin anısını yaşatacak bir hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iki yıl önce mezarların bulunduğu alanı ziyaret ettiğini belirterek mezarlığın bakımsız ve harap bir şekilde bulunmasından dolayı son derece üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Şehitlerin hatırasını yaşatmak için harekete geçtiklerini kaydeden Başkan Kaya, "1916 yılında Trabzon'un Ruslar tarafından işgalinin ardından halkımızın daha güvenli bölgelere doğru başlattığı göç sırasında, pek çok kişi hayatını kaybetmiştir. Vefat edenlerden bir kısmı, Ordu ilinde defnedilmiştir. Bu mezarlıklardan biri de yaklaşık 3 bin 500 mezarın bulunduğu Perşembe ilçemizin Bekirli Mahallesi'nde bulunmaktadır. İki yıl önce bu mezarlığı ziyaret ettim, ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle harap şekilde, sadece kayaların dikili olduğu bir mezarlık gördük. Bu yürek burkan manzaraya duyarsız kalmadık. Yapacağımız çalışmalarla 'Kimsesiz Trabzonlular mezarlığı' adı verilen bu mezarlığı, Trabzonlu aziz şehitlerimizin anısını yaşatacak bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Mezarlık 400 metre uzunluğunda duvarla çevrelenecek

Yürütülen proje kapsamında Trabzon'dan göç eden muhacirlerin torunlarının yaşadığı Bekirli Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret eden Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Sadettin Önsel, vatandaşlar ve muhtarla görüştü. Kimsesiz Trabzonlular mezarlığı olarak bilinen alanın, gerekli düzenlemelerin ardından Trabzonlu Muhacirler Şehitliği olarak isimlendirileceğini belirten Önsel, bu kapsamda mezarlığın 400 metre uzunluğundaki bir duvarla çevreleneceğini, mahalle muhtarı Ziya Yıldız ve mahallelilerin de bu konuda kendilerine destek olduklarını ifade etti. Müdür Sadettin Önsel, proje kapsamında Perşembe Belediye Bakanı Cihat Albayrak ve Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser'i de ziyaret ederek projeyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Önsel, Ortahisar Belediyesi ile Altınordu Belediyesi'nin, muhacirlerin hatıralarını yaşatmak ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek için 24 Ocak 2025 tarihinde Ortahisar'da "Altınordu, Ortahisar ile Buluşuyor" isimli sosyal sorumluluk projesine imza atacaklarını söyledi. Sadettin Önsel, yürütülen projeyle ilgili tarihçi Veysel Usta, merhum gazeteci Şevket Çulha'nın anıları ve tarih öğretmeni Hikmet Pala ile Ordu Olay Gazetesi sahibi Zeki Mesut Özel gibi isimlerden de yararlandıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kimsesiz Mezarlık Yeniden Düzenleniyor - Son Dakika

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