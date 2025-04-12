Ortahisar Belediyesi Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın Finali Gerçekleşti

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, Olcay Çiftçi seslendirdiği "Yasemen" adlı eser ile birincilik ödülünü kazandı.

Trabzon'un kültür ve sanat hayatının geliştirilmesi için birçok etkinliğe imza atan Ortahisar Belediyesi'nin 3 Mart-8 Nisan 2025 tarihleri arasında başvurularını aldığı Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finali dün akşam yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği ve toplam 55 başvurunun değerlendirmeye alındığı yarışmada, 10 isim ön elemeleri geçerek finale kaldı.

Dereceye girenlerin belirlenmesi için yapılan final gecesine, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü ve Belediye Başkanvekili Celal Akaç, Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, Atatürkçü Düşünce Derneği Trabzon Şube Başkanı Hacı Arif Atalay, Ortahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakkı Emiroğlu, birim müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda müziksever katıldı.

Yarışmanın jürisini ise TRT Karadeniz Bölge Sanatçısı İhsan Eyüboğlu, TRT Türk Halk Müziği Koro Şefi Emine Yıldız Bak, Maçkalılar Derneği Koro Şefi Ünal Özel, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Köksal Ayşan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Gürsel Tahmaz, Müzik Öğretmeni Yavuz Nas oluşturdu.

Finalin açılış konuşmasını yapan usta sanatçı İhsan Eyüboğlu, kültür ve sanata verdiği önem dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ön elemeleri geçen 10 isim, finalde yarıştı

Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nın finalinde 10 yarışmacı Türk halk müziği eserleriyle performanslarını sergiledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sırasında yakın zamanda hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın eserleri seslendirildi.

Törende konuşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, şunları dile getirdi:

"Volkan Konak'ı anacağımız bir etkinlik düzenleyeceğiz"

"Mart ayı baharın ilk ayıdır ama bizlere çok kara bir güz dönemi yaşattı. Önce usta sanatçımız Edip Akbayram'ı ardından Trabzon sevdalısı Volkan Konak'ı kaybetmenin üzüntüsü ile sarsıldık. Gerçekten kara bir ay yaşadık çok üzgünüz. Atatürkçü, çağdaş, laik, vatanını, bayrağını seven iki değerli sanatçımız ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Bu yarışmada Volkan Konak'ı da anmış olduk. Bunun dışında sadece Volkan Konak'ı anacağımız bir etkinlik de düzenleyeceğiz. Yarışmamızın finaline katılım sağlayan siz değerli misafirlerimize, jüri üyelerimize ve yarışmacılarımıza, Kültür Müdürümüze, personellerine çok teşekkür ediyorum."

Yarışmanın birincisi olan Olcay Çiftçi'ye ödülünü takdim eden Belediye Başkan Vekili Celal Akaç ise "Toplumları ayakta tutan; folklordur, kültürdür, sanattır. Biz de bir yıllık bir belediye yönetimi olarak Trabzon'a ve Ortahisar'a dair özellikle bu değerleri geliştirmeye yönelik birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikler artarak devam edecek. Çünkü biz bu kentte sosyal belediyeciliğe dair çalışmalarımızın yanı sıra kültür ve sanatı da öne çıkaran bir yönetim anlayışı benimsiyoruz. Bu yarışmamıza katılan yarışmacılarımız da çok genç ve nitelikliydi. Bu anlamda günümüzü anlamlandıran misafirlerimize, jüri üyelerimize, koromuza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren isimler belirlendi

Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda yarışmada "Yasemen" türküsünü seslendirerek birinciliği elde eden Olcay Çiftçi 15 bin TL, "Şu Fırat'ın Suyu Akar Serindir" türküsünü seslendirerek ikinciliği elde Nurşen Gür 10 bin TL, "Çalın Davulları" adlı Selanik türküsünü seslendirerek üçüncülüğü elde eden Cengiz Sağlam ise 7 bin 500 TL ödül kazandı.

Mansiyon ödülü alanlar

Yarışmada, "Hüma Kuşu Yükseklerden Seslenir" türküsünü seslendiren Arslan Ardıç, "Yol Havası, "Zeynep", "Ne İşlerin Var İdi" ve "Yunuslar Dizi Dizi" türkülerinden oluşan bir potporiyi seslendiren Hanife Sever Arslan ve "Ahirim Sensin" türküsünü seslendiren Tuğcan Yılmaz 2 bin 500 TL'lik mansiyon ödüllerine layık görüldü.

Jüri üyelerine ve dereceye giremeyen yarışmacılara da teşekkür belgesi takdim edildi.