Ortahisar Belediyesinden Sokak Hayvanları İçin Önemli Adımlar - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesinden Sokak Hayvanları İçin Önemli Adımlar

Ortahisar Belediyesinden Sokak Hayvanları İçin Önemli Adımlar

Ortahisar Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için toplantı düzenledi. Toplantıda, sokak hayvanları ile insanların uyum içinde yaşayacağı alanlar oluşturma, mama üretimi ve belediyelerin sorumlulukları ele alındı. Belediye, sokak hayvanlarının yaşamsal haklarını korumak için çeşitli projeler geliştirmeyi sürdürüyor.

19.12.2024 14:26  Güncelleme: 15:08
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sokak hayvanları ile insanların uyum içerisinde yaşayacağı alanların oluşturulması, mama üretimi ve belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumlulukları masaya yatırıldı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender yönetiminde sokak hayvanları konusunda düzenlenen toplantıya, Belediye Meclis üyeleri Sibel Şen Alemdaroğlu ve Arzu Öktem, Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ile hayvanseverler katıldı.

Toplantıyla ilgili bilgi veren İskender, "Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya, sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunması konusunda büyük bir hassasiyet taşıyor. Her platformda, sokak hayvanlarının yaşaması, uygun ortamlarda beslenmesi ve barınması gerektiğini dile getiriyor. ve bu doğrultuda, patili dost sahiplenme kampanyasını başlattı. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarının haklarını korumak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten İskender, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarımızın doğal ortamlarında beslenmesi, barınması ve yaşayabilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Bu konudaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Belediyemize ait uygun bir alan olmadığı için, sokaktaki canlarımızın yaşayabileceği arazilerin araştırmasını yapıyoruz. Diğer belediyeler ve kamu kurumları ile gerçekleştireceğimiz görüşmeler doğrultusunda böyle bir yeri belirlememiz halinde tahsisini talep edeceğiz. Ayrıca Ortahisar Belediyemize ait mama üretim merkezinin açılması için de ciddi adımlar atıldı. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Başkanımızın sözünü verdiği ve çok önem verdiği bu proje çok kısa süre içerisinde tamamlanacak ve sokaktaki canlarımız için mama üretimine başlayacağız."

Toplantının sonunda Trabzon'daki sokak hayvanlarının sayısı, durumu, yaşı gibi bilgilerinin yer aldığı bir veri analizi yapılması, hayvan hakkı koruyucularının tek bir çatı altında toplanması, yerel yönetimlerin bu konuda iş birliği içinde olması konularında görüş birliğine varıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesinden Sokak Hayvanları İçin Önemli Adımlar - Son Dakika

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