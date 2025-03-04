Ortahisar'da Her Gün 2 Bin Kişilik İftar Yemeği - Son Dakika
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Ortahisar'da Her Gün 2 Bin Kişilik İftar Yemeği

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ramazan boyunca İskenderpaşa ve İnönü mahallelerinde günlük 2 bin kişilik iftar sofrası kurduklarını belirtti. Mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşmaya davet etti.

04.03.2025 12:30
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "İskenderpaşa ve İnönü mahallelerimizdeki Kent Lokantalarımızda her gün 2 bin kişilik iftar yemeği veriyoruz. Toplumun her kesiminden insanımız bir araya geliyor, kaynaşıyor, birlikte iftar yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor" dedi.

Ortahisar Belediyesi, ramazan boyunca çeşitli yerlerde iftar sofraları kuracak. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bugün Erdoğdu Mahallesi'nde iftar sofrası kuracaklarını belirterek, ilçe sakinlerini davet etti. Ramazanın Ortahisar'da en güzel şekilde yaşanması için çeşitli hazırlıklar yaptıklarını belirten Başkan Kaya, "On bir ayın sultanı ramazan, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın ulaştığı, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın arttığı çok değerli bir zaman dilimidir. Ramazan ayını Ortahisar'da en güzel şekilde yaşayabilmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.

Kent Lokantalarında ücretsiz iftar yemekleri verdiklerini hatırlatan Başkan Kaya, "İskenderpaşa ve İnönü mahallelerimizdeki Kent Lokantalarımızda her gün 2 bin kişilik iftar yemeği veriyoruz. Toplumun her kesiminden insanımız bir araya geliyor, kaynaşıyor, birlikte iftar yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor. Diğer mahallelerimizin de, iftar sofralarının bu sıcaklığından, neşesinden, dayanışmasından mahrum kalmaması için her akşam farklı bir mahallemizde iftar sofrası kuracak ve mahalle sakinlerimizle aynı sofrada buluşacağız. Dualarımızı edip, iftarımızı yapacağız. Sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz, konuşup güleceğiz" dedi.

"Hemşehrilerimi iftar soframızda buluşmaya davet ediyorum"

Ramazanda aynı sofranın etrafında bir araya gelen insanların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Zaman zaman, 'Nerede o eski ramazanlar' diye başlayan cümleler kurarız. Burada özlem duyduğumuz şey aslında geçmişteki ilişkilerimizin sıcaklığıdır, samimiyettir, güler yüzdür, dayanışma ve paylaşmadır. Hepimiz bunları özlüyoruz. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde maalesef bazı şeyleri unuttuk, ihmal ettik. İşte ramazan vesilesiyle bizleri bir araya getiren iftar sofralarımızda, özlem duyduğumuz o duyguları yeniden yaşamanın da fırsatını bulacağız. Bu nedenle iftar sofralarını çok değerli buluyorum. Mübarek ramazan ayının bu güzelliklerini hep birlikte yaşamak için, hemşehrilerimi bu akşam 1 nolu Erdoğdu Mahallemizde cami yanında kuracağımız iftar soframızda buluşmaya davet ediyorum."

Aynı zamanda mahalle kültürünü de yaşatmayı ve geleceğe aktarmayı amaçlayan mahalle iftarlarının geleneksel hale getirileceğini ve gelecek Ramazanlarda da devam ettirileceğini kaydeden Başkan Kaya, "Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürümüzü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü bir şekilde geleceğe aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar'da Her Gün 2 Bin Kişilik İftar Yemeği - Son Dakika

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