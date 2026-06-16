Ortahisar Belediyesi'nden Temizlikte Ortak Sorumluluk Çağrısı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, 1 ve 2 Nolu Beşirli mahallelerinde faaliyet gösteren kafe ve restoranlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada, "Daha temiz ve daha sağlıklı bir Ortahisar" için çöp çıkarma saatlerine riayet edilmesi ve çevrenin temiz tutulmasının önemi vurgulanarak, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Ortahisar Belediyesi, "Daha temiz ve daha sağlıklı bir Ortahisar" için ilçe halkına ve esnafa yönelik çevre bilincini ve farkındalığı artıran çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ve 2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde faaliyet gösteren kafe ve restoranlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Kentin temiz tutulmasına katkı sağlamak amacıyla özellikle atık çıkarma saatlerine riayet edilmesinin önemi vurgulanarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ayrıca iş yerleri önündeki açık alanlarda, özellikle kafe ve benzeri işletmelerin müşterilerinin sigara izmariti, ambalaj atıkları ve çevre kirliliğine neden olabilecek her türlü atık maddeyi sokaklara atmamaları konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

TURİZM KENTİ TRABZON'UN TEMİZLİĞİ, HERKESİN ORTAK SORUMLULUĞU

Bilgilendirme yapılan esnaf, temizlik ve atık yönetiminin sadece belediyenin çalışmalarıyla değil, toplumun bütün kesimlerinin iş birliği ve göstereceği duyarlılıkla mümkün olacağını dile getirdi. Temizliğin, turizm kenti Trabzon'un marka değerine katkı sağlayan en önemli göstergelerden biri olduğunu belirten esnaflar, bu konuda gereken duyarlılığı göstereceklerini ifade ederek yapılan çalışmalar için teşekkür etti.

"KENTİMİZİN TEMİZLİĞİ İÇİN EL ELE VERMELİYİZ"

Trabzon'u temiz tutmak için herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kentimizi temizlemek bizim ama temiz tutmak hepimizin görevidir. Kentimizin temizliği ve düzeni için el ele vermeli, tarih, kültür, sanat, spor ve turizm kenti olan Trabzon'umuzu bu kimliğine yakışır bir şekilde korumalı ve gelecek nesillerimize bırakmalıyız. Bu noktada hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza, esnaflarımıza ve büyük bir özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.