Ortahisar'da Sokak Hayvanları Sorunu Artıyor

(TRABZON) - İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Özellikle Ortahisar ilçemiz, barınak burada olduğu için adeta toplanma merkezine dönmüş durumda. Biz yasanın emri doğrultusunda yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Ancak bu sorunla ilgili gerekli denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Başkan Kaya, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda farklı il ve ilçelerden Ortahisar Belediyesi sınırları içerisine düzenli olarak sokak hayvanı bırakıldığını ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini belirten Kaya, ayrıca yasanın gereği olan "doğal yaşam alanı" için yer arayışında da sorun yaşandıklarını sözlerine ekledi.

Ortahisar'ın "hayvan toplanma merkezi"ne döndüğünü belirten Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Kimseyi suçlamak adına değil, bir tespitte bulunmak adına söylüyorum. Birçok ilçemiz, 'Barınak Ortahisar'da, köpekler toplanarak bir arabaya konsun, Ortahisar'a bırakılsın. Nasılsa onlar bir çaresini bulup barınağa gönderir' düşüncesindeler. Hatta bu ilçelerle de sınırlı değil, illerden de geliyor. Dolayısıyla biz böyle yönetmesi zor bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. Bizim sokaklarımızdaki canların hepsini biz hemen hemen tanıyoruz. Özellikle hayvanseverler hepsini renginden, üstündeki beneğine kadar, kulağındaki küpesine kadar hepsini tanıyor. Biz de onlarla sürekli birlikteyiz. Sibel Hanım Belediye Meclis üyemiz, Özer Bey Başkan Yardımcımız... Koordinasyon halindeyiz. İlçemizde her gün, daha önce sokaklarımızda olmayan yeni yeni köpekler meydana çıkıyor. Nereden geliyor bunlar? Kesinlikle başka ilçelerimizden, başka şehirlerden geliyor. Dolayısıyla bu sorun yalnızca bizim başımıza bela ediliyor."

Kaya, bu durumun verilere de yansıdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tabloya baktığımız zaman Trabzon'umuzdaki köpek sayısı 14 bin 857 görünüyor. Bunun 8 bini Ortahisar ilçemizde ve bu rakamlar sürekli artıyor. Diğer ilçelerde azalırken Ortahisar'da artıyor. Bir de bu işle görevli adamlar tutmuşlar. Bir çocuk geldi, 'Başkanım bize diyorlar ki 'Toplayın, köpek başına şu kadar veririz. Getirin Ortahisar'da bırakın' dedi. Böyle bir sektör oluşmuş. Biz yasanın emri doğrultusunda yapmamız gerekenleri yapıyoruz. Ancak bu sorunla ilgili gerekli denetimlerin sıkılaştırılmasını talep ediyoruz."

Doğal yaşam alanı için yer bulmakta güçlük çektiklerini vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal yaşam alanı için arazi bulmak konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Mevcut barınağın yan tarafında Milli Emlak'a ait bir yer bulduk. Amiyane tabirle arkadaşlara dedim ki, 'İşgalse işgal, orayı bir şekilde planlayalım.' Resmi yazıları yazdık ama resmi yazılara cevap konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Yazıyoruz, üç ay, beş ay geçiyor... Bir şekilde bu soruna da çözüm üretmeliyiz. Dediğimiz gibi, biz yasanın emri doğrultusunda yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Artan yemeklerin değerlendirildiği bir mama fabrikası kurduk, kliniğimizi de genişletiyoruz. Bunun dışında doğal yaşam alanıyla ilgili yazılarımızı yazdık, cevaplarını bekliyoruz. Herhalde postadadır. Biraz geç gelir. Çözüm bulmak adına elimizden geleni yapıyoruz."

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, her ilçenin ve her belediyenin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Sadece bizim belediyelerimizin değil, bölgemizdeki bütün illerin de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Eğer biri yapar, biri yapmazsa sorumluluğu olduğu yere başkaları tekrar başıboş köpekleri getirir. Bu baş edilebilir bir durum değil, bunun için küçük belediyeler de sorumluluk almalı" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yerel yönetimlerin görevlerinin yerinde denetlenmesi için İl İzleme ve Denetim Komisyonu kurulacağını aktaran Trabzon Valisi Yıldırım, bu komisyona belediyelerden de yetkililerin dahil edileceğini söyledi.