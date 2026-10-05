Ortak Güç, HDK'den Bir Silibe'yi geri aldığını, 7 aracın imha edildiğini bildirdi

Sudan'da silahlı mücadele hareketlerinin oluşturduğu Ortak Güç, Batı Darfur eyaletindeki Bir Silibe bölgesini Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinden aldığını açıkladı.

Ortak Güç Sözcüsü Binbaşı Mutavakkil Ali Vekil, AA'ya yaptığı açıklamada, silahlı güçlerinin, bugün Batı Darfur eyaletindeki Bir Silibe ve Abu Suruj bölgelerinde HDK'ye karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Vekil, operasyonlar sonucunda Bir Silibe bölgesinde yeniden kontrolü sağladıklarını kaydetti.

Çatışmalarda HDK'ye ait 7 savaş aracının imha edildiğini aktaran Vekil, çok sayıda HDK mensubunun da öldürüldüğünü ileri sürdü.

Vekil, Ortak Güç'ün vatandaşları korumak ve bölgelerin güvenliğini sağlamak amacıyla görevini sürdüreceğini, vatandaşların güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

Bir Silibe, Çad sınırına yakın konumu ve El Geneina'ya uzanan güzergahlardan biri üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, özellikle Darfur ve Kurdufan bölgelerinde yoğunlaşıyor.