Ortaylı'nın Vefatı Üzerine Dervişoğlu'ndan Mesaj

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kıymetli tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Türkiye, bugün yalnızca bir tarihçisini değil; hafızasını diri tutan büyük bir münevverini kaybetti. Kalemiyle geçmişi konuşturan, sözüyle millete tarih şuuru kazandıran müstesna bir fikir insanıydı. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun."