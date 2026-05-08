Osmancık\'ta Kaya Parçaları Evleri Vurdu

08.05.2026 21:46
Çorum'un Osmancık ilçesinde kayalıklardan kopan parçalar 2 ev ve bir iş yerinde hasara yol açtı.

Hıdırlık Mahallesi'nde bulunan kayalıklardan kopan parçalar, ev ve iş yerinin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaya parçaları, Yaşar A'ya ait dükkan ile Osman P'ye ait evde hasara neden oldu, Farhettin A'ya ait ev ise tamamen yıkıldı.

Belediye ekipleri kaya parçalarını temizledi, bölgede güvenlik önlemi alındı.

Kaya parçalarının düştüğü lokantada çalışan Esengül Kara, AA muhabirine, büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyledi.

İlk anda deprem olduğunu düşündüklerini belirten Kara, "Dışarı çıkmak üzereyken kayaların düştüğünü gördük. Yoğun toz ve dumandan dolayı hiçbir şey görünmüyordu. Müşteriler panik halinde dışarı kaçtı." dedi.

Parçaların yolun ortasına kadar geldiğini ifade eden Kara, "Ciddi bir hasar oluştu. Cana geleceğine mala gelsin diye şükrediyoruz. Şu an can güvenliği açısından riskli olduğu için mutfak tarafına geçemiyoruz. Hala taşlardan sesler geliyor." diye konuştu.

Öte yandan, güvenlik amacıyla kayalığın çevresinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinin tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

