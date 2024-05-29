Osmaneli Belediyesi Barınağında 2 Yılda 3 Bin 508 Köpek Kısırlaştırıldı - Son Dakika
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Osmaneli Belediyesi Barınağında 2 Yılda 3 Bin 508 Köpek Kısırlaştırıldı

Osmaneli Belediyesi Barınağında 2 Yılda 3 Bin 508 Köpek Kısırlaştırıldı

Bilecik ve ilçelerinde sahipsiz köpeklerin insanlar için oluşturduğu tehlikenin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Osmaneli Belediyesine ait barınakta 2 yılda 3 bin 508 kısırlaştırma operasyonu yapıldı. Osmaneli ilçesinde 2022 yılında kurulan, geçen şubat ayında yaşamını yitiren iş insanı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle temin edilen cihazlarla donatılan barınakta 2 veteriner hekim, 2 teknisyen ve 3 bakıcı çalışıyor. Ağırlıklı olarak sahipsiz köpeklere yönelik tasarlanan, 40 bin metrekare alanda kurulu 750 köpek kapasiteli Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri veriliyor. Sosyal medya ve telefon aracılığıyla gelen ihbarlar üzerine merkeze getirilen köpekler kısırlaştırılarak tedavilerinin yapılmasının ardından alındıkları yerlere geri bırakılıyor. Ayrıca, Osmaneli Hayvanları Koruma Yaşatma ve Sahiplendirme Derneğiyle koordineli çalışma yürüten barınak görevlileri, bu sayede 300 hayvanın sahiplendirilmesini sağladı. Merkezde görevli Veteriner Hekim Abdullah Tetik, hem sahipsiz hayvanların hem de halk sağlığının korunması gerektiğini söyledi. Sahipsiz köpeklerin büyük bir sorun haline geldiğini belirten Tetik, 'Belediyeye çeşitli şikayetler geliyor. Örneğin, ailesi çocuğunu okula götürürken köpeğin havlamasıyla çocuk korkuyor ve yola fırlayarak araba çarpabiliyor. Böyle üzücü durumlarla karşılaştığımız oldu. Isırık vakalarıyla da karşılaştık.' diye konuştu. Abdullah Tetik, sahipsiz köpeklerden insanlara geçebilen hastalıklarla da aşılama yoluyla mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

29.05.2024 12:03
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Bilecik ve ilçelerinde sahipsiz köpeklerin insanlar için oluşturduğu tehlikenin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Osmaneli Belediyesine ait barınakta 2 yılda 3 bin 508 kısırlaştırma operasyonu yapıldı.

Osmaneli ilçesinde 2022 yılında kurulan, geçen şubat ayında yaşamını yitiren iş insanı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle temin edilen cihazlarla donatılan barınakta 2 veteriner hekim, 2 teknisyen ve 3 bakıcı çalışıyor.

Ağırlıklı olarak sahipsiz köpeklere yönelik tasarlanan, 40 bin metrekare alanda kurulu 750 köpek kapasiteli Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri veriliyor.

Sosyal medya ve telefon aracılığıyla gelen ihbarlar üzerine merkeze getirilen köpekler kısırlaştırılarak tedavilerinin yapılmasının ardından alındıkları yerlere geri bırakılıyor.

Ayrıca, Osmaneli Hayvanları Koruma Yaşatma ve Sahiplendirme Derneğiyle koordineli çalışma yürüten barınak görevlileri, bu sayede 300 hayvanın sahiplendirilmesini sağladı.

Merkezde görevli Veteriner Hekim Abdullah Tetik, hem sahipsiz hayvanların hem de halk sağlığının korunması gerektiğini söyledi.

Sahipsiz köpeklerin büyük bir sorun haline geldiğini belirten Tetik, "Belediyeye çeşitli şikayetler geliyor. Örneğin, ailesi çocuğunu okula götürürken köpeğin havlamasıyla çocuk korkuyor ve yola fırlayarak araba çarpabiliyor. Böyle üzücü durumlarla karşılaştığımız oldu. Isırık vakalarıyla da karşılaştık." diye konuştu.

Abdullah Tetik, sahipsiz köpeklerden insanlara geçebilen hastalıklarla da aşılama yoluyla mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abdullah Tetik, Sosyal Medya, Osmaneli, Bilecik, Çocuk, Hayvan Hakları, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli Belediyesi Barınağında 2 Yılda 3 Bin 508 Köpek Kısırlaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaneli Belediyesi Barınağında 2 Yılda 3 Bin 508 Köpek Kısırlaştırıldı - Son Dakika
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