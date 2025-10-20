Osmaneli'nde Elektrikli Motosiklet Devrildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.G'nin (57) kullandığı 11 ACE 241 plakalı elektrikli üç tekerlekli motosiklet, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Selimiye köyü alt geçidinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Motosikletten savrulan sürücü ile 9 yaşındaki D.S.E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
