Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevkisindeki zeytinlik bahçesinde belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine jandarma, orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 metrekare alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Osmaneli'nde Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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