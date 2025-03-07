Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Kadınlar Gününü Kutladı

(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesindeki son mesai gününde, personelin kadınların gününü kutladı, çiçek hediye etti.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini erken başlattı. Belediye'nin tüm birimlerini gezen Aydın, kadın personele masa çiçeği hediye ederek, kadınlar gününü kutladı. Aydın, "Osmangazi'ye ve Osmangazililere en güzel hizmeti sunmak için emek veren kadın çalışma arkadaşlarımızla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir araya geldik. Onların vermiş olduğu emek sayesinde Osmangazi'yi çok daha iyi yerlere taşımaya devam ediyoruz. Sadece 8 Mart değil, her günün kadınlar günü olması gerekiyor. Kadınların daha özgür, eşit ve hür olduğu, şiddete maruz kalmadığı bir dünya için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.