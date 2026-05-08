Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Saraybosna'da Açılışa Katıldı

08.05.2026 11:51  Güncelleme: 13:13
(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Aydın, Stari Grad Onur Günü etkinlikleri kapsamında, restorasyonu tamamlanan kentin simge yapılarından Beyaz Tabya'nın açılış törenine katıldı.

Başkan Aydın ve beraberindeki heyet, programın ilk durağında Bosna-Hersek'in bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin anısına düzenlenen törene katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk sunan Aydın, aziz hatıraları saygı, rahmet ve minnetle andı. Törende duygusal anlar yaşanırken, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki güçlü tarihsel bağlar bir kez daha vurgulandı.

Ziyaretin ikinci bölümünde ise Stari Grad Onur Günü etkinlikleri kapsamında, kentin simge yapılarından Beyaz Tabya'nın (Bijela Tabija) açılışı gerçekleştirildi. Yüzyıllara uzanan tarihiyle Saraybosna'nın güçlü simgelerinden biri olan Beyaz Tabya, kapsamlı bir restorasyonun ardından yeniden şehre kazandırıldı.

ZİYARETTE KARDEŞLİK MESAJLARI

Açılış töreninde konuşan Başkan Erkan Aydın, tarihi mirasların korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve kültürel yaşama kazandırılmasının örnek bir yaklaşım olduğunu söyledi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Cengic ve Meclis Başkanı Seid Škaljic'e teşekkür eden Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu projede emeği geçen herkesi, yaklaşık 16'ncı yüzyıldan kalma 500 yıllık beyaz tabyayı restore ederek yeniden halkın kullanımına açtıkları; festivaller, sergiler, kültür ve sanat etkinlikleriyle yaşatılabilir bir mekana dönüştürdükleri için içtenlikle tebrik ediyor, bu değerli çalışma için teşekkür ediyorum. Yüzyıllar boyunca savaşlarda korunma amacıyla inşa edilmiş ve bu güzel şehrin savunmasında önemli bir yere sahip olan üç tabyadan biri olan Beyaz Tabya'nın, bundan sonra Saraybosna'nın kültür, sanat, müzik, festival ve çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapacağını duymak bizleri de son derece mutlu etti. Tarihi mirasın korunarak yaşayan bir kültür alanına dönüştürülmesi gerçekten çok kıymetli bir adımdır. Herkes adına hayırlı olsun."

Saraybosna'da gerçekleşen program kültürel bir yeniden doğuşa sahne olurken, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki gönül bağının ne kadar güçlü ve kalıcı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: ANKA

