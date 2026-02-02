Osmangazi Belediyesi, 100 Çocuğu Bursaspor Maçına Götürdü

(BURSA) - Çocuklara Bursaspor sevgisini aşılamayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi, farklı mahallelerden 100 çocuğu Bursaspor- Adanaspor maçına götürdü.

Osmangazi Belediyesi, sosyal ve sportif etkinliklerle çocukların fiziksel, sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürürken; çocukları sporla buluşturmaya ve Bursaspor etrafında bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi, Armutköy, Akpınar ve Yeniceabat mahallelerinden 100 çocuğu Bursaspor-Adanaspor karşılaşmasını izlemek üzere stada götürdü.

İlk kez stat atmosferini yakından yaşama fırsatı bulan çocuklar, Bursaspor coşkusunu tribünlerde doyasıya yaşadı. 6-0'lık Bursaspor galibiyetiyle sona eren karşılaşmada tezahüratlarıyla da yeşil-beyazlı takıma destek veren çocuklar, 3 puanı kutlarken sporun birleştirici gücünü yakından hissetti.