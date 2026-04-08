Osmangazi Belediyesi 2025 Faaliyet Raporu Mecliste Kabul Edildi

Osmangazi Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, Osmangazi Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında encümen ve komisyon üyeleri belirlenirken, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Aydın, 2025 yılında yüzde 12 tasarruf gerçekleştirdiklerini belirterek, ilk 700 günde seçim vaatlerinin yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını ifade etti.

Projeler kapsamında, dağ köylerinde yağmur suyu depolama planları, Soğanlı Millet Bahçesi'nde tadilat işlemleri ve afet konteynerleri gibi vaatlerin ilerleme durumunu paylaştı. Kreş sayısının artırılması hedefi doğrultusunda, mevcut 5 kreşe ek olarak yeni kreşlerin inşaat aşamalarından bahsetti. Pazar alanlarının kapatılması ve halı sahalarla ilgili amatör spor kulüplerine yönelik destekler de değinilen konular arasında yer aldı.

Başkan Aydın, bütçe planlamalarına değinerek, personel giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla yeni başlayan personelin maaşlarında düşüş uygulandığını ve bu sayede yılda yaklaşık 30 milyon TL tasarruf elde edildiğini açıkladı. Ayrıca, emlak vergisi beyanı ve kayıt dışı mükelleflerin sisteme dahil edilmesi gibi önlemlerle ek gelirler sağlandığını vurguladı. 2025 yılı bütçesinin yüzde 12 tasarrufla tamamlandığını ve gelir-gider dengesinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Meclis toplantısında, muhalefet partilerinin konuşmalarının ardından faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Encümen ve ihtisas komisyon üyeleri belirlenirken, Osmangazi Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili olarak Recep Çohan, 2. Başkan Vekili olarak ise Sefa Yılmaz seçildi.