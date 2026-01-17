Osmangazi Belediyesi'nden Çocuklar ve Gençler İçin "Bilim Şenliği"

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 7–17 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için Bilim Şenliği düzenliyor. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 19–23 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuk ve gençleri bir araya getirecek.

Osmangazi Belediyesi, 7–17 yaş arasındaki çocuk ve gençleri Bilim Şenliği'nde bir araya getirecek. Etkinlik, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde 19–23 Ocak günleri arasında düzenlenecek. Bilim Şenliği kapsamında katılımcılar; sanal gerçeklik uygulamaları, robotik kodlama atölyeleri, çeşitli yarışmalar ve atölye çalışmalarına katılma imkanı bulacak. Etkinlikte ayrıca astronomi ve uzay temalı çalışmalar, kağıt sanatları, akıl ve zeka oyunları ile bilim içerikli farklı atölyeler de yer alacak. Sanal gerçeklik deneyimleri ve robotik kodlama etkinlikleri ile çocuklar ve gençler, geleceğin teknolojilerini yakından tanıma şansı elde edecek.

Bilim Şenliği, her gün 12.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Katılımın ücretsiz olduğu Bilim Şenliği'ne tüm bilim meraklısı çocuk ve gençler davet edildi.