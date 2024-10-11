Osmangazi Belediyesi\'nden Dünya Kız Çocukları Günü Kutlaması

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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kız çocuklarıyla pasta keserek kutladı. Aydın, "Bu gidişatın son bulması ve kız çocuklarımızın geleceğe daha özgüvenli ve güvenli bakabilmeleri için Osmangazi Belediyesi olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz" dedi.

Başkan Aydın, Dünya Kız Çocukları Günü'nde ilçede yaşayan kız çocuklarını unutmadı. Sönmez İlkokulu ve Kükürtlü Sanayi ve Ticaret İlkokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerle Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde bir araya gelen Başkan Aydın, tüm kız çocuklarının gününü kutladı.

Üzerinde "Dünya Kız Çocukları Günü'nüz kutlu olsun" yazılı pastayı öğrenciler ile kesen Başkan Aydın, çocuklar tarafından yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Pasta kesiminin ardından çocuklar Başkan Aydın'a teşekkür çiçeği verdi.

Aydın, Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen programda, şunları söyledi:

"Çocukların geleceğe güvenli bakabilmesi için 7/24 çalışıyoruz"

"Çocuklarımız iyi ki varlar! Bugün burada 11 Ekim doğumlu çocuklarımız var. Aynı zamanda ekim ayında doğanlar da bulunuyor. Bugünü bütün dünyadaki kız çocuklarımızın doğum günü olarak kutluyoruz. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Çocuklarımıza özellikle de kız çocuklarımıza çok değer vermemiz gerekiyor. Yarın Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılışını yapacağız. Ülkemizin şu anda içinden geçtiği süreci maalesef üzülerek takip ediyoruz. Bu gidişatın son bulması ve kız çocuklarımızın geleceğe daha özgüvenli ve güvenli bakabilmeleri için Osmangazi Belediyesi olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Kız çocukları da baştacımız. Benim de bir kızım ve oğlum var. Çocuklarımız iyi ki var. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."