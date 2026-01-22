Osmangazi Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Karagöz Oyunu ile Buluşturdu - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocukları Karagöz Oyunu ile Buluşturdu

22.01.2026 10:03  Güncelleme: 11:30
Osmangazi Belediyesi, sömestir tatilinde çocuklar için Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde 'Karagöz Yolda' gölge oyunu düzenledi. Etkinlik, çocukların eğlenceli vakit geçirmesini amaçlayarak, geleneksel Karagöz oyununu ailelerle buluşturdu.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, sömestir tatilinde çocukları, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde sahnelenen "Karagöz Yolda" gölge oyunu ile buluşturdu.

Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde "Karagöz Yolda" gölge oyunu gösterisi düzenledi. Sömestir tatilindeki çocukların keyifli vakit geçirmesi için düzenlenen etkinlikte hayali Nevzat Çiftçi, geleneksel gölge oyunu Karagöz'ü esprili bir dille perdeye yansıttı. Salonu dolduran çocuklar, Karagöz ve Hacivat'ın diyaloglarını ilgiyle izlerken, gösteri ailelerden de yoğun ilgi gördü. Etkinlik ile çocukların tatil sürecini verimli geçirmelerine katkı sağlanması ve Bursa'nın kültürel mirasının yeni kuşaklara aktarılması amaçlandı.

"Karagöz'ü büyük yapan, bir kesime değil her kesime hitap etmesidir"

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan hayali Nevzat Çiftçi, "Karagöz'ün büyüklüğü ve güzelliği burada, salonda sadece çocukların değil büyüklerin de olmasıyla görülüyor. Karagöz'ü büyük yapan, bir kesime değil her kesime hitap etmesidir. Karagöz'ün her şeyi bir araya toplayan bir yapısı var ve bunu bugün burada gördük. Oyunu sahnelerken biz de, çocuklar ve aileleri de çok eğlendi. Osmangazi'de Karagöz rüzgarı devam edecek. Karagöz bir şey söylediği zaman bunu özellikle anaokulu çocuklarında daha çok görüyoruz. Çocukların uzun zamanda öğrenemediği bir konuyu Karagöz söylediğinde, çocuk bunu bir oyunda öğreniyor ve unutmuyor. Bu oyunu izleyen çocuklara bir yıl sonra sorsanız bile burada anlatılanları size söyleyebilirler" ifadelerini kullandı.

Oyun sonunda etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri program için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Belediye, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

