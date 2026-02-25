Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerine Çocuklardan Yoğun İlgi

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında sahnelenen Karagöz orta oyunu ve Cahit Kaşıkçılar'ın kukla gösterisi çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'nda düzenlediği ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. İftar programının ardından sahnelenen Karagöz orta oyunu, özellikle çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Gösterinin ardından çocuklar müzik eşliğinde sahneye çıkarak çeşitli etkinliklere katıldı.

Program kapsamında Bursalı sanatçı Cahit Kaşıkçılar da kukla şovu ile izleyicilerin karşısına çıktı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen gösteriye çocuklar da katılım sağladı.

"İnsanları eğlendirdik, eğlendirmeye de devam edeceğiz"

Meydanda çok güzel bir ortamın olduğu belirten Kaşıkçılar, "Ramazan geldi, hepimize hoş geldi. Açıkçası Osmangazi Belediyesi harika bir ortam kurmuş. Bir sürü dükkanlar, sahne gösterileri var. Bu meydan Bursalılar için harika bir yer. İnsanlar mutlu, eğlenmek hoşlarına gidiyor. Güzel bir gösteri yaptık. Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnsanları eğlendirdik, eğlendirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Meydanı dolduran çocuklar ve aileleri ise etkinliklerden çok keyif aldıklarını belirterek, Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.