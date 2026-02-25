Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerine Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerine Çocuklardan Yoğun İlgi

25.02.2026 11:09  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi’nin ramazan etkinlikleri kapsamında sahnelenen Karagöz orta oyunu ve Cahit Kaşıkçılar’ın kukla gösterisi çocuklardan ilgi gördü.

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında sahnelenen Karagöz orta oyunu ve Cahit Kaşıkçılar'ın kukla gösterisi çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'nda düzenlediği ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. İftar programının ardından sahnelenen Karagöz orta oyunu, özellikle çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Gösterinin ardından çocuklar müzik eşliğinde sahneye çıkarak çeşitli etkinliklere katıldı.

Program kapsamında Bursalı sanatçı Cahit Kaşıkçılar da kukla şovu ile izleyicilerin karşısına çıktı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen gösteriye çocuklar da katılım sağladı.

"İnsanları eğlendirdik, eğlendirmeye de devam edeceğiz"

Meydanda çok güzel bir ortamın olduğu belirten Kaşıkçılar, "Ramazan geldi, hepimize hoş geldi. Açıkçası Osmangazi Belediyesi harika bir ortam kurmuş. Bir sürü dükkanlar, sahne gösterileri var. Bu meydan Bursalılar için harika bir yer. İnsanlar mutlu, eğlenmek hoşlarına gidiyor. Güzel bir gösteri yaptık. Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İnsanları eğlendirdik, eğlendirmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Meydanı dolduran çocuklar ve aileleri ise etkinliklerden çok keyif aldıklarını belirterek, Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerine Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan laiklik bildirisine sert tepki: Bunların derdi laiklik değil, bu milletin ta kendisi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
12:00
Kültür merkezi rant kapısı oldu Parayı eksik veren Müjdat Gezen’i içeri almadılar
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar
11:28
Skandalda yeni perde: Yasak aşka ’yeşil’ kıyak
Skandalda yeni perde: Yasak aşka 'yeşil' kıyak
11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:01:59. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi'nin Ramazan Etkinliklerine Çocuklardan Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.