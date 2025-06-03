Osmangazi\'de İhtiyaç Sahibi Çocuklara Bayramlık Kıyafet Dağıtımı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçede yaşayan çocukların yüzünü güldürdü. Kırsal mahallelerde oturan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için dağıtılan bayramlık kıyafetler ile binlerce çocuk çifte bayram yaşadı.

Osmangazi Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileleri ve çocuklarını unutmadı. Sosyal yardım çalışmaları kapsamında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kırsal mahallelerde oturan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Çocukların mutluluk, ailelerinin de memnuniyet ile karşıladığı bayramlık kıyafetler kapı kapı dolaşılarak çocuklara ve ailelerine teslim edildi. Osmangazi Belediyesi, bayramlık kıyafetler ile birlikte çocuklara ata tohumundan üretilmiş fideler de dağıttı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çocukların bayram coşkusunu ikiye katlamak istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın bayramı en güzel şekilde geçirmeleri adına bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdik. Çocukların yüzündeki gülüşü görmek, bizleri onlardan daha çok mutlu ediyor. Her zaman çocuklarımızın ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.