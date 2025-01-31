Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir inşaatta, beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.
Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir inşaattaki kalıplara beton dökülürken kalıplarda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle 3'ü oluşan göçüğün altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmangazi'de İnşaatta Göçük: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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