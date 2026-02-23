Osmangazi Köprüsü'nde Yolsuzluk İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi Köprüsü'nde Yolsuzluk İddiası

23.02.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti, Osmangazi Köprüsü'ne yapılan Hazine ödemelerini yolsuzluk olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Yap-İşlet-Devret projesi kapsamında Osmangazi Köprüsü'ne Hazine'den aktarılan bütçeyi eleştirerek, "Bu çok büyük bir yolsuzluktur. Fiyat farkı adı altında yapılan bu ödemeler, milletin sırtına yük olmuştur. Geçiş sayısı karşılanıyor' deyip geçiştiremezler. Geçiş sayısı karşılanmış olsa bile fiyat farkları üzerinden yandaşa çok büyük bir transfer yapılıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Yap-İşlet-Devret projelerine Hazine'den ayrılan bütçeye ilişkin olarak, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Yap-İşlet-Devret projelerine Hazine'den çok ciddi miktarlarda para aktarılıyor. Kimilerinde garantiler, yolcu geçiş miktarı tutturulamadığı için ödeme yapılıyor kimilerinde de yolcu geçiş miktarı tutturuluyor fakat üzerine ilave ödeme yapılıyor. Avrasya Tüneli bunlardan biri. Avrasya Tüneli için yaklaşık 2 milyar TL fiyat farkı ödenecek işletici şirkete ama bundan daha da önemlisi, Osmangazi Köprüsü. Osmangazi Köprüsü'nde şu an geçiş bedeli otomobiller için 995 lira, diyelim ki bin lira ama günlük 40 bin geçen her bir araç için işletmeciye Hazine tarafından ödenen para, yaklaşık 2 bin 500 lira. Yani bunun bin lirası vatandaştan bin 500 lirası da bizim vergilerimizle Hazine tarafından karşılanıyor. Osmangazi Köprüsü için bunun 1 yıllık miktarı yaklaşık 22 milyar TL."

18,5 yıllık bir işletme dönemi için toplam aktarılacak paranın ne olacağını siz hesap edin. Hesabı yaptığımızda 18,5 yılda sadece fiyat farkı olarak yaklaşık 10 milyar dolar Osmangazi Köprüsü'nün yatırımcısına, işletmecisine Hazine para ödeyecek. Yazıktır günahtır, yapmayın. Niye peki fiyat farkı ödeniyor? Bu projeler makul projeler olmuş olsaydı işletmeye ödediğimiz para kadar vatandaştan paar alabilirdik. Bu projelerde devlete çok büyük kazıklar atıldığı için, Osmangazi Köprüsü'nde sadece 995 lirasını vatandaştan alıyorsunuz ama bin 500 lirayı da Hazine tarafından karşılamak zorunda kalınıyor çünkü geçen her araçtan işletmeci 2 bin 500 lira gibi çok yüksek bir miktarda para alıyor. Bu çok büyük bir yolsuzluktur. Fiyat farkı adı altında yapılan bu ödemeler, milletin sırtına yük olmuştur. 'Geçiş sayısı karşılanıyor' deyip geçiştiremezler. Geçiş sayısı karşılanmış olsa bile fiyat farkları üzerinden yandaşa çok büyük bir transfer yapılıyor."

Kaynak: ANKA

Osmangazi Köprüsü, İYİ Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Köprüsü'nde Yolsuzluk İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Galatasaray’ı korkutan tablo Galatasaray'ı korkutan tablo
Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 16:30:18. #7.11#
SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde Yolsuzluk İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.