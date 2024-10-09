Osmangazi'ye Yeni Futbol Sahası - Son Dakika
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Osmangazi'ye Yeni Futbol Sahası

Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde amatör maçların oynanabileceği yeni bir futbol sahası inşa ediyor. Belediye Başkanı Erkan Aydın, sahayı önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planladıklarını açıkladı.

09.10.2024 15:02
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'ne amatör maçların da oynanabileceği futbol sahası kazandırıyor. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Gündoğdu Futbol Sahası da bunlardan bir tanesi. Son düzenlemeleri yaparak önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemize ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin Gündoğdu Mahallesi'nde inşa ettiği futbol sahasındaki çalışmalar son aşamaya geldi. Toplam 6 bin 175 metrekare alan üzerine inşa edilen Gündoğdu Futbol Sahası, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun şekilde 90x60 ölçülerinde suni çim sahaya sahip. Aydınlatma direklerinin dikildiği sahada, saha çevresindeki korkulukların imalatları da bitirildi. Futbol sahası, amatör spor kulüplerine ev sahipliği yapacak. Saha yapılacak son rötuşların ve çevre düzenleme çalışmaların ardından hizmete açılacak.

Bursa'nın bir spor şehri olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Gençlerimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesi adına çaba harcıyoruz. Göreve başlamamızla birlikte ilçemizin gelişimine katkı sağlayan eserler kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Gündoğdu Futbol Sahası da bunlardan bir tanesi. Son düzenlemeleri yaparak önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. İlçemize ve gençlerimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi'ye Yeni Futbol Sahası - Son Dakika

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