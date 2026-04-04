Osmani Görevini Haxhiu\'ya Devretti

04.04.2026 18:34
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, görevini Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıldır sürdürdüğü görevini Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

Kosova Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen törende, görev süresi bugün dolan Cumhurbaşkanı Osmani, ülkede yeni cumhurbaşkanı halen seçilemediği için görevini Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

Osmani, törende yaptığı konuşmada, görevi bir kadına devrettiği için mutlu olduğunu belirterek, ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanının da kadın olmasını umduğunu söyledi.

Haxhiu'nun işinin kolay olmayacağını dile getirerek kendisine başarılar dileyen Osmani, "Devletin başı olmak, aynı zamanda ülkenin dış politikası ile ordusunu yönetmek ve halkın birliğini temsil etmek başta olmak üzere birçok görevi üstlenmek son derece büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.

Haxhiu ise 5 yıllık görev süresince yaptığı çalışmalar için Osmani'ye teşekkür ederek, Meclis'in yeni cumhurbaşkanını mümkün olan en kısa sürede seçmesini temenni ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Osmani, Kosova Anayasası'nı sembolik olarak Haxhiu'ya teslim etti. Haxhiu, gece yarısından itibaren resmen cumhurbaşkanı görevini devralacak. Haxhiu'nun en fazla altı ay boyunca cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürütme hakkı bulunuyor.

Vjosa Osmani, 4 Nisan 2021'de cumhurbaşkanı seçilmişti. Osmani, bir dönem daha görevini sürdürmeyi hedefliyordu ancak cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli desteği bulamadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Cumhurbaşkanı Osmani, yeni cumhurbaşkanını seçmemesi sebebiyle Meclisi 6 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

Kosova Anayasa Mahkemesi, 25 Mart'ta Osmani'nin Meclisi feshetme kararının geçersiz olduğuna ve milletvekillerinin cumhurbaşkanını seçmek için 34 güne sahip olduğuna hükmetmişti.

Milletvekilleri bu süre zarfında yeni cumhurbaşkanını seçemezse, Meclis feshedilecek ve ülkede 45 gün içerisinde erken genel seçim yapılacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
