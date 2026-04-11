Osmaniye 8. Kitap Fuarı Açıldı

11.04.2026 16:33
Osmaniye Belediyesi, 120 yayınevi ve yazarın katılımıyla 8. Kitap Fuarı'nı açtı. Fuar, 10-19 Nisan'da.

OSMANİYE Belediyesi 8'inci Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda 'Okuyan Şehir Osmaniye' sloganıyla açılan fuar, 120 yayınevi ve 120 yazarın katılımıyla yüzlerce yazar ve binlerce kitabı okurlarla buluşturuyor. 2 bin metrekare kapalı alanda düzenlenen fuar, 10-19 Nisan tarihleri arasında açık kalacak. Kitap fuarının açılışına Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türk edebiyatının dünyaca ünlü yazarı Yaşar Kemal'in torunu Ali Gökçeli, Osmaniye'de 8'incisi yapılan kitap fuarının açılış konuğu oldu. Ali Gökçeli, Osmaniyeli olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yaşar Kemal'in eserlerinde doğanın bir karakter gibi işlendiğini vurguladı. Gökçeli, "İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratandır" sözünün onun eserlerinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

OSMANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE 1 MİLYON LİRALIK KİTAP ÇEKİ

Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise konuşmasında, Osmaniye'nin verimli topraklarının yanı sıra yetiştirdiği önemli edebiyatçılarla da zengin bir kültüre sahip olduğunu belirtti. Başkan Çenet, "Dadaloğlu'ndan Karacaoğlan'a, Orhan Kemal'den Yaşar Kemal'e baktığımızda ne kadar mümbit bir coğrafyada yaşadığımızı görüyoruz. Bu coğrafyada yetişen değerli edebiyatçılar, gençlerimize ilham vermektedir" dedi. Osmaniye'de 135 bin öğrencinin bulunduğunu ifade eden Çenet, "Bu kitap fuarımızla birlikte okullarımıza 1 milyon liralık kitap çeki veriyoruz. Öğrencilerimiz buradan diledikleri kitabı alabilecekler. Herkesi fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

VALİ SERDENGEÇTİ: KİTAPLAR MEDENİYETİN TEMEL TAŞIDIR

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, "Kitap demek hazine demektir. Kitap fuarları ise bu hazinelerin bir araya geldiği bir deryadır. Kitap; kelimeye, cümleye yön verir, istikamet kazandırır. Kitap demek bilgi demektir. Bilginin gelişimiyle birlikte kültür ve medeniyet ortaya çıkar. Kitabın olmadığı toplumlarda gelişimden söz etmek mümkün değildir. Bizim medeniyetimiz de bir kitap medeniyetidir. İlk emri 'oku' olan bir inancın mensupları olarak kitaba önem vermeliyiz" dedi.

Osmaniye Kitap Fuarı'na öğretmenleri ile gelen çocuklar sevdikleri kitapları yazarlarına imzalatma şansı bulurken kitap şöleni 19 Nisan Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA

Osmaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Osmaniye, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

