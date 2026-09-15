Osmaniye Akyar Mahallesi'nde soba kovasına sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Osmaniye'de Akyar Mahallesi'nde bir kedi yavrusunun başı soba kovasına sıkıştı. Vatandaşların çıkaramadığı yavruyu itfaiye ekibi kovayı keserek kurtardı.
Osmaniye'de soba kovasına kafası sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Akyar Mahallesi'nde vatandaşlar, bir kedi yavrusunun başını soba kovasına sıkıştırdığı görünce kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.
Kedinin başını kovadan çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen ekip, kovayı keserek kedi yavrusunu kurtardı.
Kaynak: AA
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