Osmaniye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de durdurulan otobüste, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçta bulunan 10 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.
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