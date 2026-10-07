Osmaniye\'de 100 bin TL\'lik protez soketi alamayan milli sporcu çift destek istiyor

OSMANİYE'de ikisi de yürüme engelli olan milli sporcular Hatice (30) ve Halit Yaşar Atay (36) çifti yüksek maliyetli protez ve spor ekipmanlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek destek çağrısında bulundu.

Osmaniye'de yaşayan, ikisi de yürüme engelli milli para voleybol sporcuları Hatice ve Halit Yaşar Atay çifti, 8 yaşlarındaki kızları Umay ve sporla hayata tutunarak engellerini aşmaya çalışıyor. Belirli günlerde Osmaniye Merkez Spor Salonu'nda para voleybolun yanı sıra eskrim antrenmanlarını da sürdüren, çift, yüksek maliyetli protez ve spor ekipmanlarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek destek çağrısında bulundu.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 5 yıl önce sol bacağı ampute edilen Halit Yaşar Atay, spor kariyerine ilk kez 2012 yılında tekerlekli sandalye basketbol ile başladığını, bu sırada tanıştığı Hatice Atay ile evlenip, kız çocuğu sahibi olduklarını kaydetti. Basketbolun ardından eşiyle para voleybola geçtiğini ve milli takım forması giydiklerini anlatan Atay, kızlarının da kendileriyle birlikte sahada büyüdüğünü dile getirdi. Engelleri aşmalarında sporun büyük etkisi olduğunu vurgulayan Atay, çeşitli zorluklar da yaşadıklarına dikkat çekti.

'BU YIL ESKRİM MİLLİ TAKIMINA DAVET EDİLDİK'

Kullandıkları ekipmanın maliyetli olduğunu söyleyen Halit Yaşar Atay, "Kötü bir protezle gezdiğim için sürekli sağ bacağıma yük veriyorum ve bu durum benim sağ bacağımı da kaybetmeme sebep olacak gibi duruyor. Bu konuda bizlere destek olunmasını istiyoruz. Bizler sadece evde yaşayan engelliler olmak istemiyoruz. Ben, eşim ve kızım sosyal insanlarız. Sporu seven, sporla uğraşan insanlarız. Bireysel olarak badminton sporu da yapıyorum. Türkiye şampiyonluklarım var. Bu yıl eskrim milli takımına davet edildik. Bireysel olarak eskrim sporunu ve takım olarak da voleybola devam edeceğim. Ancak kullandığım protez çok maliyetli ve çabuk bozulan bir ürün. Örneğin protezim için 1 ay önce silikon aldım ve daha ay bitmeden silikon parçalandı. Yenisini 20 bin TL'ye aldım. Protezin soketi ise 100 bin TL. Fiyatlar sürekli de artıyor" dedi.

'SPORA BAŞLAMAM ADETA KOŞMAMA VESİLE OLDU'

Doğuştan ayrık omurga hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Hatice Atay ise engeli yüzünden çocukluğunu evden çıkmadan geçirdiğini, okul döneminde insanlardan kaçtığını ancak öğrencilik döneminde tanıştığı basketbol sayesinde hayata tutunduğunu vurguladı. Atay, "Yıllarımı hep çevremdekilerin bakışlarından kaçarak geçirdim. Spora başlamam adeta benim koşmama vesile oldu. Ben yürüyemeyen bir insanken bir anda kendimi o sandalyenin üzerinde koşarken buldum. Bu, benim hayatımda çok büyük değişikliklere vesile oldu. Üniversite hayalim yokken üniversite okudum. Memuriyet düşüncem yokken memur oldum. Basketbol aracılığıyla eşimle tanışmış olduk. Şimdi ise voleybol ve eskrim sporlarını yapıyoruz. 8 yaşında bir kızımız var. Biz hem toplumdaki insanlara, engellilere destek olup onlara umut olmak için uğraşıyoruz hem de kendi kızımıza bizler gibi insanların da yaşayabileceğini ve onların kenara köşeye atılacak insanlar olmadığını öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE BAŞARI GETİREN İNSANLAR OLMAK İSTİYORUZ'

Sporu çok sevdiğini ancak maliyetlerle baş edemediklerini kaydeden Atay şöyle devam etti:

"Spor yapmayı çok seviyorum ama spora ulaşmak benim için çok zor bir hale geldi. Salona gitme aracımız yok. Evimizin konumundan dolayı imkanımız yok. Cihazlarımıza baktığımızda nasıl insanlar her gün ayakkabılarını giyiyorsa bizler de her gün bu cihazları giymek zorundayız. Her gün kullandığımız için çok kısa sürede yıpranıyor. Bu nedenle biz artık insanlardan destek istiyoruz. Bize destek olacak herkese sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz bir yerde kapalı değil de daha çok insanların arasına girip, ülkemize, toplumumuza daha faydalı insanlar, başarı getiren insanlar olmak istiyoruz."

'ANNEM VE BABAMLA GURUR DUYUYORUM'

Anne ve babasıyla spor salonuna gelerek onlara hem yardımcı olan hem de birlikte spor yapan Umay Yeza Atay da "Annem ve babamla gurur duyuyorum. Evet onlar engelli ama voleybol veya başka sporları yapmak için bir engelleri yok. Engelleri olsa bile onlar engelleri aşabiliyorlar" dedi.