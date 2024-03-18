Osmaniye'de 108 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 108 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 108 şüpheliden 12'si tutuklandı. Uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 69,63 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, motosiklet ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

18.03.2024 16:09  Güncelleme: 16:12
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Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 108 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 11-17 Mart'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında aranan 108 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 69,63 gram uyuşturucu, çalıntı otomobil, motosiklet ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 108 şüpheli gözaltına alındı, 12'si tutuklandı - Son Dakika

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