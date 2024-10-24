Osmaniye\'de 2.5 Milyon Makaron Ele Ge geçirildi

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Osmaniye'de bir evin deposunda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir evin depo bölümünde arama yaptı.

Aramada, koliler içerisinde 2 milyon 500 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.