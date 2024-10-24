Osmaniye'de bir evin deposunda 2 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir evin depo bölümünde arama yaptı.
Aramada, koliler içerisinde 2 milyon 500 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 2.5 Milyon Makaron Ele Ge geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?