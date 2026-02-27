Osmaniye'de 2990 Konut Kura Töreni - Son Dakika
Osmaniye'de 2990 Konut Kura Töreni

Osmaniye\'de 2990 Konut Kura Töreni
27.02.2026 16:52
Osmaniye'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 2 bin 990 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, törende, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 455 bin konutun tamamlanıp afetzedelere teslim edilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında inşa edilecek 2 bin 990 konutun hayırlı olmasını dileyen Alp, konutların Osmaniye'nin kentleşmesine ve vatandaşların sosyoekonomik durumuna katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi."

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Murat Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda binlerce projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar 1 milyon 757 bin konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda Osmaniye'mize yatırım bedeli 88 milyar lira olan 13 bin 739 konut ve sosyal donatılar kazandırdık. 2 bin 84 konut ve 467 dükkanın ise yapımı devam etmektedir. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimize bahçe kültürünü yaşatacak yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. Bildiğiniz gibi deprem bölgelerinde geçtiğimiz aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla 455 bininci konutun kura çekimi ve anahtar teslimleri gerçekleştirdik. Sosyal konut olarak 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2021 yılında 250 bin konut kampanyası başlatılarak yüz binlerce dar gelirli ailemizi ev sahibi yaptık. Bugün burada da Cumhurbaşkanı'mızın müjdesini verdiği 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Osmaniye'mize de yeni konutlar kazandırıyoruz."

Aydın, yapılacak kurayla 2 bin 990 ailenin hak sahibi olacağını vurgulayarak, "Burada ismi çıkmayan vatandaşlarımız ise hiç üzülmesin. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ projeleri devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri butona basarak 2 bin 990 konutun kura çekimini yaptı.

Törene Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

