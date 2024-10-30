Osmaniye\'de 33 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de otomobilde yapılan aramada 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine içinde Mahmut İ. ve Halil A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.
Narkotik detektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın bagajında 33 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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