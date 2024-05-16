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Osmaniye'de 13 yaşındayken babasının bahçesine tek bir filiz ekerek kaktüs yetiştirmeye başlayan Yunus Gedik, 45 yılda 60'tan fazla kaktüs türü yetiştirdi.

Emekli 2 çocuk babası Yunus Gedik, 13 yaşındayken bir tanıdıklarının ektiği kaktüslerden etkilenerek aldığı bir kökü babasının bahçesine dikti ve zamanla farklı çeşitleri toplamaya başladı. Gedik, 45 yılda 67 kaktüs türü yetiştirir hale geldi.

Gedik, doğal bir stüdyoya dönüşen bahçesinde fotoğraf çektirmek için gelenlere de kaktüslerden hediye ediyor.

Yunus Gedik (58), AA muhabirine, ilk yetiştirmeye başladığı kaktüsün boyunun 8 metreyi bulduğunu söyledi.

Çocukluğunda başlayan hobisinin büyük bir bahçeye dönüştüğünü anlatan Gedik, şöyle konuştu:

"En son 67 çeşit kaktüs vardı. Şu anda belki daha da artmış olabilir. Sağ olsun arkadaşlar, eş, dost, ellerine geçtikçe bana kaktüs getiriyorlar. Şu an 100'e yakın ekili kaktüs var. Bunun dışında başka çiçek türleri de ekiyorum. Bunu ekmemin sebebi, buradaki mevsim koşullarına dayanıklı bir tür. Yani yaz, kış kapanma, solma derdi yok. Ne sıcakta ne soğukta bir şey olmuyor."

Gedik, kaktüs bahçesini görmek için şehir dışından bile gelenlerin olduğunu söyledi.

Bahçesinin fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak mekanı haline geldiğini anlatan Gedik, "Gelen kişileri hiçbir zaman boş göndermiyorum. Mutlaka hediye veriyorum. Hiçbir zaman verdiklerim için para istemiyorum. Sadece 'Rahmetli anneme ve babama bir Fatiha okuyun.' diyorum, o bize yetiyor. Her bayramda 200-250 saksı çiçek hazırlar, gelen misafirlere dağıtırım. Bu hobiyi tamamen mutlu olduğum için yapıyorum." diye konuştu.

Gedik, hemen her günün bahçede çiçeklerinin bakımıyla geçtiğini, onlarla konuşarak kendini iyi hissettiğini kaydetti.