Osmaniye'de aile arasındaki kavgada ağabeyi ve yengesini öldüren, 4 kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Gebeli Mahallesi'nde dün aile arasında çıkan kavgada tüfekle ağabeyi ve yengesini öldürüp 4 kişiyi yaralayan Erol Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Hayatını kaybeden Yusuf Ö. ve eşi Rabia Ö'nün cenazeleri, Gebeli Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Gebeli Mahallesi'nde dün iki katlı müstakil evde aile arasında çıkan tartışmada Erol Ö'nün tüfekle ateş açması sonucu ağabeyi Yusuf Ö, yengesi Rabia Ö. olay yerinde yaşamını yitirmiş, Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralanmıştı. Erol Ö. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de aile kavgasında 2 ölü, 4 yaralı: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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