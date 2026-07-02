Osmaniye'de akraba kavgası: 2. ölüm

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde 13 Haziran'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Yusuf T, tedavi gördüğü Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yusuf T'nin hayatını kaybetmesiyle kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olay

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde 13 Haziran'da İrfan T. ve oğlu Yusuf T. ile akrabaları Sinan T. ve oğlu Alperen T. arasında silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada İrfan T. hayatını kaybetmiş, oğlu Yusuf T. ağır yaralanmıştı.

Kavgada hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından gözaltına alınan zanlılardan Alperen T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, Sinan T. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.