Osmaniye'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Osmaniye'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı

Osmaniye\'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı
11.06.2026 15:01
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Osmaniye'de cezaevi önünde husumetli kişilere ateş açan 3 saldırgan, polisten kaçarken kaza yaptı.

OSMANİYE'de cezaevi önünde husumetli oldukları kişilere silahla ateş açıp 2 kişiyi yaralanan 3 şüpheli, kaçarken otomobille kaza yaptı. Başka bir otomobili gasbedip uzaklaşan şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Toprakkale ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun otoparkında meydana geldi. A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23), 01 BGP 921 plakalı otomobille cezaevi önüne gelerek husumetli oldukları Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye (32) tabanca ve tüfeklerle ateş etti. Açılan ateşte M.R.K. ile A.G. yaralandı. Saldırının ardından otomobille uzaklaşan şüpheliler, virajda kaza yaptı. Şüpheliler, trafikteki başka bir sürücünün otomobilini gasbederek bölgeden uzaklaştı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi kent merkezinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 3 tabanca, 1 uzun namlulu AK-47 tüfek ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 1 tabanca ile 1 av tüfeği bulundu. Yaralanan M.R.K. ve A.G., sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Cezaevi Önünde Silahlı Saldırı - Son Dakika

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