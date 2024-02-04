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Osmaniye'de Depremlerden Etkilenenlere 1,4 Milyar TL Maddi Destek Sağlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Depremlerden Etkilenenlere 1,4 Milyar TL Maddi Destek Sağlandı

Osmaniye\'de Depremlerden Etkilenenlere 1,4 Milyar TL Maddi Destek Sağlandı

Osmaniye'de meydana gelen depremler sonucunda evleri zarar gören ev sahipleri ve kiracılara toplamda 1 milyar 454 milyon 204 bin liralık maddi destek sağlandı. Depremler sonucunda 1010 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 606 kişi yaralandı. Depremzedelerin barınma ihtiyacı için çadır ve konteyner kentler kuruldu. Ayrıca, evleri zarar gören ev sahipleri ve kiracılara da devlet tarafından kira yardımı, destek ödemesi ve taşınma yardımı yapıldı.

04.02.2024 11:49
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Depremlerden etkilenen Osmaniye'de, evleri zarar gören ev sahibi ve kiracılara bugüne kadar 1 milyar 454 milyon 204 bin liralık maddi destek sağlandı.

Vali Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, Osmaniye'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok ağır etkilendiğini, ciddi yıkımlar yaşandığını söyledi.

Kentte deprem nedeniyle 1010 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 606 kişinin ise yaralandığını belirten Yılmaz, afetin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için hemen çadırların kurulduğunu hatırlattı.

Yılmaz, gıda ihtiyacının da karşılandığını anımsatarak, depremzedelerin mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Çadır kentlerin ardından hızlı şekilde konteyner kent kurulumuna başladıklarını kaydeden Yılmaz, "Kent merkezi ve ilçelerde 5 konteyner kent kurduk. 3 bin 75'i merkezde, 1027'si kırsalda olmak üzere 4 bin 102 konteyner kurulumunu sağladık. Kent merkezinde konteynerlerde 8 bin 544, kırsalda ise 2 bin 409 kişi olmak üzere toplamda 10 bin 953 kişi şu anda konteynerlerde barınmakta." diye konuştu.

Ev sahiplerine ve kiracılara destek

Vali Yılmaz, depremlerde evleri zarar gören ev sahibi ve kiracılara da devlet olarak her türlü desteği verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yine depremden etkilenen 5 bin 197 ev sahibi ve 6 bin 375 kiracı olmak üzere toplam 11 bin 572 haneye, 476 milyon 824 bin lira kira yardımı yapıldı. 85 bin 117 haneye 10 bin lira destek ödemesinden 851 milyon 170 bin lira ödeme yapıldı. 16 bin 414 haneye de taşınma yardımı olarak toplam 126 milyon 210 lira ödeme yapıldı. Depremin yaralarını sarmak için devletimiz bu çalışmalarını sürdürüyor."

Kent merkezinde kurulan Karaçay Konteyner Kent'te yaşayan 64 yaşındaki Gülsüm Ünal da devletin tüm ihtiyaçlarını giderdiğini belirterek, "Kiramız, faturamız yok. Devletimiz ihtiyacımızı gideriyor. Her türlü yardıma geliyorlar, sağ olsunlar." dedi.

Depremzede 68 yaşındaki Meryem Doğan, devletin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını anlatarak, "Devletimiz her şeyimizi verdi çok şükür elhamdülillah. Her şey güzel. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, verenden, getirenden, yapandan, edenden. Bütün ihtiyaçlarınız gideriliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Depremlerden Etkilenenlere 1,4 Milyar TL Maddi Destek Sağlandı - Son Dakika


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